De Caratinga para o talk-show de Danilo Gentili

Chamado de “gênio” pelo apresentador, Marcelo Robocop foi o entrevistado do ‘The Noite’ de sexta-feira (14)

DA REDAÇÃO – Foi caracterizado de um personagem clássico dos anos 80, que Marcelo Senra Ferreira, o ‘Marcelo Robocop’ pisou no palco do ‘The Noite’, talk-show apresentado por Danilo Gentili.

“Eu chamei o Robocop, entra o Jiraya! ”, brincou Gentili, ao receber Marcelo para uma entrevista que duraria 25 minutos. “Rapaz, acho que vou ter que trocar esse pseudônimo. O Robocop já não está colando mais”, devolveu a piada o caratinguense.

Foi justamente o nome adotado por Marcelo, do ciborgue mais famoso do cinema, o tema que abriu a entrevista, exibida na noite de sexta-feira (14). “O Robocop foi o primeiro trabalho que eu fiz. Sempre fui fã de cinema, televisão, desenhos e acabei fazendo o Robocop primeiro. Mas, o Jiraya me trouxe tanta coisa bacana, que acho que vou ter de trocar para Jiraya”, revelou.

Por isso, Danilo brincou com as redes sociais do cosmaker. “Tem que trocar seu Instagram por Marcelo Jiraya, está Marcelo Robocop. Pessoal, não sigam Marcelo Robocop”, disse o apresentador de maneira humorada, para então surpreender o artista com um elogio pelo seu trabalho. “Para vocês entenderem o que o Marcelo faz, entrem lá @marcelorobocop no Instagram. Estou para dizer que não existe um artista brasileiro que chega à altura do que o Marcelo Robocop faz, do que ele se propôs a fazer. Você é excelente”.

Marcelo foi bastante aplaudido e segurou a emoção. Questionado sobre como é a confecção dos trajes e capacetes, ele explicou que trata-se de um trabalho minucioso. “Eu imaginei que o Ultraje ia tocar Robocop Gay, porque sempre ouço essa piadinha, que bom que foi Jiraya (risos). Mas, isso é um trabalho artesanal, achei que era impossível alguém produzir essas coisas. Faço os trajes, igual são feitos nos cinemas”.

Neste ponto, Marcelo Robocop foi surpreendido, outra vez. Danilo analisou o capacete usado pelo caratinguense e declarou a perfeição da peça. “Vou até discordar, porque já vi uns episódios do Jiraya, é uma réplica perfeita. Olha esse capacete, aliás foi autografado pelo Jiraya em pessoa. Com imã se fecha o capacete, se vê que isso já e melhor que o original. Você fez uma melhoria no original. O imã é mais rápido e não dá nem para dizer que é porque não tinha tecnologia na época. O imã já existia, o que não existia é um gênio igual ao Marcelo Robocop para dar essa solução”.

No Anime Friends 2016, ele conseguiu ficar frente a frente com seu ídolo: o ator Takumi Tsutsui, astro do seriado japonês “Jiraya, o Incrível Ninja” e lembrou do fato no palco do The Noite. “Costumo falar que é surreal isso. Eu cresci assistindo Jaspion, Jiraya, Changeman, essas coisas. Nunca imaginei que fosse possível um dia fazer esses trabalhos e a primeira vez que encontrei com o Jiraya foi muito louco porque passava uma chuva de lembranças na minha cabeça. Não vou ser pretencioso de falar que sou amigo do Jiraya, mas ele conhece meu trabalho, acompanha e é muito mágico”.

Em um dos momentos do programa, Gentili dividiu a tela comparando Marcelo caracterizado, com o próprio Jiraya original. “A sua fantasia é idêntica e mais bem acabada, é um upgrade na clássica”, avaliou.

Marcelo Robocop também comentou sobre tempo necessário para fazer uma armadura de Jiraya. “Essa armadura do Jiraya acaba sendo um pouco mais simples, porque são menos peças de fibra, que é a parte que eu domino melhor. Quando é costura, essas coisas, tenho que terceirizar de alguns amigos loucos que também mexem com isso. Os Jirayas são coisa de três meses, mas eu já fiquei 10 meses para fazer uma armadura”.

E disse que leva a atividade como um hobby. “Gosto disso, mas sou funcionário público e acaba que como tenho emprego, pego algumas pouquíssimas encomendas, mas, só se for algum amigo. Não consigo fazer coisas grandes”.

SONHO REALIZADO

Danilo Gentili lembrou o primeiro encontro com Marcelo Robocop, que ocorreu em 2017. “Conheci o Marcelo Robocop com ele me subornando para ter uma entrevista aqui e funcionou. Mas, é que ele acertou em cheio, me deu um capacete do primeiro herói japonês que eu aprendi a amar e admirar, assistindo ele nas manhãs aqui do SBT, Spectreman. Entrei no instagram e vi que o trabalho é bom, desde então venho pentelhado minha produção para você tá aqui” destacou.

Para Marcelo, o momento foi a realização de um sonho. Mais uma vez ele presenteou o apresentador, desta vez com duas esculturas. Para esta tarefa, contou com a ajuda de dois amigos, que tiveram participação especial no programa. “Pensei o que eu ia fazer para surpreender igual da primeira vez. Pensei: ‘Não, talvez isso não dependa de mim’. Tenho dois amigos do Recife, Gustavo Carvalho e Kah Michaelis, melhores escultores que conheço no Brasil, falei com eles que estava indo no Danilo, para abrirem exceção para fazer um trabalho para eu dar para ele de presente, que acho que ficaria um negócio que eu ia surpreender de novo. Acho que você vai gostar”.

Antes de finalizar o programa, o caratinguense ainda comentou um pouco sobre sua criação e peças que mais gostou de fazer. “Acabei migrando um pouco mais para o Tokusatu, que é uma coisa que eu curti muito também na minha época. O Biker do Esquadrão Winspector é um dos meus preferidos, foi o que meu deu muito trabalho, mas, esteticamente achei que ficou bem legal. O penúltimo que fiz foi o Saturno do Cybercops. Outro bem legal também é o Shadow Moon, inimigo do Kamen Rider”.