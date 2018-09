Prefeitura divulga balanço da campanha “Jubileu com saúde”

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho divulgou, no fim da tarde de sexta-feira (14), os resultados do “Jubileu com saúde”, campanha desenvolvida nos dois últimos dias do evento em apoio aos romeiros e aos moradores do município que participam do Jubileu do Senhor Bom Jesus. Em sua 99ª edição, o evento figura entre uma das maiores festas de turismo religioso da região.

Segundo a enfermeira coordenadora da campanha, Gianne Sandra, ao todo, foram mais de 300 atendimentos realizados no Cristo Paz e, no centro, 200 atendimentos aproximadamente. Alguns casos foram encaminhados para o hospital local.

A campanha “Jubileu com saúde”, que consistiu no atendimento de pessoas que se sentiram mal durante a festividade religiosa, foi realizada na praça central da cidade, maior ponto de concentração dos romeiros, e no Cristo Paz, outra região importante de peregrinação.

O atendimento aos romeiros foi feito por uma equipe de enfermeiros e técnicos em enfermagem.

A equipe contou ainda com o apoio de motoristas do setor da saúde disponíveis neste período para transportar pacientes que necessitarem de atendimentos em unidades de saúde.

O setor responsável pela frota dos veículos também participou da ação, disponibilizando ambulâncias e outros automóveis de menor porte para atender urgências e emergências.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, elogiou o trabalho da equipe. “Nossa equipe de saúde está de parabéns pelos ótimos serviços prestados aos romeiros que nos visitam. Os fiéis vêm de longe, sem conhecer a cidade. Então, é fundamental esse acolhimento”, disse o chefe do Executivo.

A vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, também reconhece a importância da atuação da equipe de saúde no Jubileu. “Os serviços de atenção à saúde de quem precisa de atendimento imediato são fundamentais nesses dias de festa, além do encaminhamento dos casos que requerem procedimentos em hospitais, fora das nossas tendas. Nossos profissionais da saúde brilharam nessa ação, assim como em outras campanhas desenvolvidas nos mesmos moldes por ocasião de outros eventos, como o Bonjesuense Ausente”, finalizou o médica.

Assessoria de Comunicação