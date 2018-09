Mais três obras literárias de Eugênio Gomes

CARATINGA- Na próxima quarta-feira (19), o auditório do Centro Universitário de Caratinga (Unec) será palco para o lançamento de três novas obras, de autoria do professor. Eugênio Maria Gomes, presidente da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA. O evento acontecerá às 19h30 e contará com a apresentação de peça teatral, poesias e músicas. Em entrevista à jornalista Nohemy Peixoto o escritor falou sobre os novos lançamentos e sobre a evento cultural que está sendo preparado para o dia.

Você está lançando três novas obras. Poderia falar sobre cada uma delas?

A primeira é um livro técnico, em sua 2ª edição, atualizada, intitulada “Marketing Simplificado”. Nesta edição, contei com a colaboração de alguns autores convidados, que inseriram mais algumas definições do marketing. São eles: Angélica de Souza Alves, Denilson Ribeiro, Leo Baião, Márcio Soares, Morena Maria Ribeiro Gomes, Noélia Bomfim Silva, Renata Alves, Úrsula Gonçalves de Melo, Willian Ribeiro. A segunda obra é o volume quatro da série “Sem Data de Validade – Crônicas”, um livro de crônicas consideradas “atemporais”, já que permanecem atuais por longo período. A terceira obra é o livro infantil “Heitor no Mundo dos Dinossauros”, quarto volume da série literária “Mari Contando Histórias”, que conta com a colaboração de Vinicius Goro, responsável pelas ilustrações.

Você, sempre que possível, se declara um cronista. Mas, tem lançado obras em outros gêneros literários. Alguma mudança de rota?

Não. Sou, essencialmente, um cronista. Gosto de escrever sobre o cotidiano, de deixar sempre uma mensagem subliminar em um texto, tanto assim que completei meus 10 anos de literatura com o lançamento do 10º volume de um livro de crônicas. Mas, como todo escritor, gosto de passear pelos demais gêneros literários. O livro técnico, por exemplo, já escrevo há alguns anos, com livros acerca da Administração Pública, da Administração Privada e do Marketing já publicados em algumas editoras. O livro infantil tem sido uma novidade, mas sempre com o olhar de, a partir do entorno de crianças próximas a mim, colocar no papel suas histórias, seus “causos”, levando sempre um entendimento, um ensinamento às crianças.

Você possui uma grande produção literária e, além disso, incentiva e organiza livros de outros autores. Já são quantos livros publicados e onde podem ser encontrados?

São 22 livros de minha autoria e outros 19 em que sou coautor e organizador, totalizando 41 livros. Várias obras podem ser encontradas em editoras e sites, na internet. Algumas são lançadas, apenas, por aqui. No caso dessas três novas obras, teremos o lançamento em Caratinga, mas os livros já estão disponíveis nos formatos impresso e digital, no site da editora Libro Legis e nas plataformas Amazon e Saraiva.

E sobre a noite de lançamento, o que o público pode esperar?

Muita festa, cultura e alegria. Estamos preparando uma grande noite cultural, com a apresentação de peça teatral, poesias, músicas, pipoca e algodão doce. Teremos a participação especial do Tiro de Guerra de Caratinga, que fará a entrada solene do Pavilhão Nacional; a participação da Cia de Teatro UaiSoul, coordenada pela Bia Mussi; apresentação do Coral Menino Jesus de Praga, poesia, por aluna da Escola Estadual Juarez Canuto, apresentação de alunos da Escola Cultural Viva Meraki e música, com a cantora Lorena Soares. Teremos poucos pronunciamentos para que os presentes possam aproveitar bem desse grande evento cultural. O evento é uma promoção da 6ª Superintendência de Ensino em parceria com a Funec – a Fundação Educacional de Caratinga. O cerimonial será coordenado por Solange Araújo e Arilson Carvalho.

Em nossa última conversa você disse que escreveria um romance…

O projeto está valendo e já comecei a escrever. Não é fácil – são muitas atividades. Mas, de 2019 não passa.

Você, também, tinha falado em parar a publicação do RADIOGRAFIAS DO COTIDIANO no décimo volume e ele foi lançado em abril…

Pois é… A ideia era parar com o Radiografias e concentrar-me, apenas, no livro de crônicas SEM DATA DE VALIDADE. Acontece que, a partir da minha fala na última entrevista, eu fui procurado por várias instituições sociais e culturais, que aguardam o lançamento do livro para serem beneficiadas… Assim, não tem como parar por enquanto. Para o próximo livro estou pensando em reverter a renda para a Escola Menino Jesus de Praga – sempre presente nesse projeto – a Banda de Música Santa Cecília. Tomara que dê tudo certo. O que eu pretendo, a partir de 2019, é fazer um lançamento único de livros, sempre em abril. Assim, anualmente, em uma única vez, é bem provável que tenhamos todos os meus títulos lançados ao mesmo tempo.