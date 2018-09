Lançamento será no próximo sábado (22) na matinê do Cine Itaúna

CARATINGA – Sonho acalentado há um bom tempo pelo cartunista Camilo Lucas, finalmente verá a luz do dia: O box da Jararaca Alegre, que traz um documentário (intitulado “O DVD da Jararaca Alegre”) e um show (“Roda de Viola”) e também um livro (intitulado “O DVD da Jararaca Alegre”). “Complicado né? Coisas da Jararaca!”, resume Camilo Lucas. O lançamento será no Cine Itaúna, no próximo sábado (22), com tarde de autógrafos a partir das 15h, e às 16h, exibição do filme, em grande estilo, no cinema que fez parte da história da revista e da vida de toda uma geração de caratinguenses. Os ingressos custam R$ 10,00 e já estão à venda na bilheteria do Cine Itaúna.

O BOX JARARACA ALEGRE

O disco é um “dois em um”, quase um álbum duplo, com filme e show. O filme (documentário) traz a história da Jararaca Alegre ilustrada por imagens de época, depoimentos e músicas.

Foram mais de 50 horas de imagens analisadas e editadas para se chegar a uma hora e meia de duração do filme. Desde imagens de Super 8 até o full HD, começando no Colégio Estadual, no meio dos anos 70, quando foi fundado o jornalzinho “Jararaca Alegre”, mostrando o cotidiano da turma na época: colégio, pedra Itaúna, desfiles de aniversário da cidade, encontros de jovens no Seminário… Partido para os movimentos estudantis, os festivais de música, os “causos”, as “domingueiras” do América, o “Clube da Esquina”, as festas, os movimentos culturais – tudo o que aconteceu como desdobramento a partir do dia em que uma turma de amigos começou a fazer o jornalzinho “Jararaca Alegre”.

O show, que completa o DVD, foi comandado por Flavio Boca, e apresenta canções de autoria da turma da Jararaca Alegre feitas nos anos 70 e comecinho dos 80, com as quais faziam rodas de viola que duravam até de madrugada e muitas vezes viravam serenatas pela cidade afora, e também foram apresentadas em festivais de música, antes de terminar o período estudantil e todos se dispersarem pelo mundo. São músicas de Flávio Boca, Camilo Lucas, Ronaldinho Calazans, José Badih, Josiane Lopes, Silvio Henrique Pagy, Alexandre de Melo Pereira, Jorge Alves, Manoel Boca, Cabeto Carli, Tando e Claudio Soulei e Sérgio Mogga, e o show foi gravado em dezembro do ano passado no Casarão das Artes, “foi um parceiro importantíssimo na realização deste projeto”, frisa Camilo Lucas.

Assistindo depois ao registro, a turma ficou surpresa em ver como músicas feitas aos 16, 17 anos ganharam tanto vigor ao serem tocadas novamente, tanto tempo depois! Camilo Lucas, o produtor do projeto, quis fazer este registro, pois as músicas estavam inéditas até hoje e, provavelmente, nunca seriam gravadas. “Agora sim, está tudo registrado! Na verdade, nem tudo: muitas músicas não couberam e farão parte de um projeto futuro”, avisa Camilo Lucas.

Completando o simpático box da Jararaca Alegre, vem um livrinho com ilustrações, imagens, textos, letras de músicas, recortes do jornalzinho e outras lembranças. No projeto original, seria só um pequeno encarte de DVD comum, mas o autor empolgou e o encarte virou um livreto de 64 páginas em policromia.

SESSÃO DE CINEMA

Quando chegou a hora de pensar no lançamento, outra parte do passado veio à tona: foi reinaugurado o Cine Itaúna! Por sugestão do coprodutor Nathan Vieira, procuraram a direção do cinema, e conseguiram fechar uma parceria, permitindo que o DVD fosse lançado com uma tarde de autógrafos, seguida de uma sessão de cinema, com o filme sendo exibido na tela grande com toda a grandeza a que tem direito. O evento acontece no dia 22 de setembro, sábado, a partir das 15h, com a sessão de cinema começando às 16h. Os ingressos já estão disponíveis para compra na bilheteria do cinema por R$ 10,00 e são limitados à lotação da sala (204 lugares), lembrando que será uma sessão única.

“Fica um pequeno medo do que vai acontecer”, diz Camilo, “pois o filme não tem a qualidade dos filmes da Marvel, por exemplo. Principalmente se lembrarmos de que 90% das imagens são de época, com a deterioração que normalmente acontece. Então as pessoas têm de ir desarmadas para o que vão ver: relevar a qualidade técnica e privilegiar o conteúdo”, completa, com o que parece ser um pedido…

O projeto foi realizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio de Viação Riodoce, Cachaça Caratinga e Irmão Supermercados, recebendo apoio cultural de Rafa Moto, Rede de Ensino Doctum, Minasvel Fiat, Casa Auxiliadora, Di Santana, Fervel e Métodos Contabilidade. Os produtores agradecem também à Carvalho Imóveis, que fez a ponte junto ao cinema, e ao proprietário Danilo Botelho e aos jovens gerentes Izaú Christofer e Luiz Henrique, aos quais fazem também um especial agradecimento “por permitir fazer esta viagem no tempo que é relembrar nossa juventude num lugar onde boa parte dela aconteceu”.