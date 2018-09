Casamento de João e Rhanielle

João e Rhanielle subiram ao altar no dia 8 de setembro. O noivo é filho de João Juscelino Borges e Rosemary Aparecida de Souza Borges; a noiva é filha de Maria de Lourdes Paulino e Ronilson Belmiro da Cruz (sempre presente). A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora do Carmo e a recepção foi realizada no Sítio Azul. “E até hoje, eu acredito que, na maior parte do tempo o amor é uma questão de escolhas. É uma questão de tirar os venenos e as adagas da frente e criar o seu próprio final feliz”, resume o casal, que acredita ter feito a melhor escolha de suas vidas.