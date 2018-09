RENOVANDO AS ALIANÇAS

Hoje, um dos maiores desafios dos pais dentro de casa é o respeito. Infelizmente, atualmente são poucas as crianças que obedecem ou respeitam os pais devidamente. Assim como se deve respeitar qualquer ser humano, o mesmo se aplica aos nossos filhos, mas pode se dizer que os próprios pais têm sua parcela de culpa.

Vivemos em um mundo onde cada um quer para si e poucos pensam no próximo e muito menos nos filhos. Às vezes os pais dizem que fazem tudo para o filhos, isso é outro erro. Casa onde os pais fazem tudo para eles, sem exigir absolutamente nada em troca, o filho cresce achando que o mundo vai dar tudo que ele quiser. Tratam os filhos como príncipes (ou princesas), cumprindo cada desejo, sem que os filhos tenham obrigação alguma.

Lembro-me da educação que recebi de meus pais. Ao sair e ao chegar tínhamos que pedir a ‘bênção’, e observo que isso é algo que foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje vemos filhos gritando com os pais, filhos xingando os pais, o que é algo grave, pois ao ir viver a sua vida essa pessoa não irá respeitar ninguém da sociedade. Uma criança deve ter a obrigação de ajudar no serviço do lar, fazendo algo para os pais como trazer um simples copo de água ou chá; ajudar no preparo dos alimentos, nas compras, etc.

A Bíblia Sagrada nos traz várias passagens e mostra como devemos educar os nossos filhos. “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na Terra que o Senhor teu Deus te dá.” Êxodo 20:12. “Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém”, Deuteronômio 27:16.

Uma criança deve aprender a ouvir a palavra “não”. Tenho visto muitas casas onde os pais já perderam o respeito há muito tempo. Noto que crianças querem dar ordem dentro de casa, “eu quero, e é agora”, e o pai faz o capricho de ceder e fazendo todas as suas vontades. A criança tem que saber que os pais são as únicas autoridades no lar.

Eu aprendi desde criança que devemos respeitar os mais velhos e isso eu passei para os meus filhos. Vejo que meus filhos são benções do Senhor. Eles sabem que não podemos dar tudo o que eles querem, mas sabem também que quando puder daremos no devido tempo. Hoje eu vejo que os ensinamento dos meus pais valeram a pena, pois desta forma pude passar para os meus filhos a valorização de respeitar aos outros.

Hoje tem muito lares que não parecem lares devido tanta falta de respeito e tanto nome feio, pesado, vindo dos pais para os filhos e dos filhos para o pais. Em minhas palestras, pergunto aos casais qual foi a última vez que eles visitaram a escola de seus filhos sem serem chamados; qual foi a última vez que acompanharam os filhos em alguma atividade que seja apresentação de dança ou algum torneio. Isso é muito importante para eles, pois os filhos sentirão que são importantes paras os pais. Que mesmo perdendo, os pais estarão perto deles e assim apoiá-los. Nada de xingar e fazer com que a criança se sinta incapaz, tem que incentivar a dedicar mais para que na próxima seja diferente. Podem ter a certeza, um simples gesto assim pode fazer mudança positiva dentro de sua casa.

O respeito tem que passar a vir dos pais para os filhos, não gritar, falar com voz firme para que eles possam ver que que são pais são as autoridades em casa e não eles. Temos que fazer a nossa parte. O resto está na mão de Deus. Podemos seguir o ensinamento que Deus nos deixa em Provérbios 22:6: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Um filho é obrigado a dar respeito mesmo se não recebe nada dos pais, respeitar os pais não é para retribuir tudo que fizeram por nós, mas simplesmente pelo fato de ser seu pai ou sua mãe, mesmo que não tenham praticado nada em prol de seu filho, mesmo assim merecem seu respeito.

Um fator que é muito importante e que às vezes nos esquecemos deste ponto e chamamos a atenção dos filhos, brigamos com eles, os rebaixamos ou até castigamos eles na frente de amigos ou vizinhos. Isto é realmente uma falta de respeito para com os filhos. Sempre que nos achamos no direito de criticar um filho (e é bom pensar antes se a crítica é absolutamente necessária, se vai surtir efeito, se não seria melhor elogiar um ato positivo desta criança ou de outra que está fazendo o que é certo no momento; se depois de tudo isso, os pais ainda acham que deveriam criticar algum ato) é bom lembrar que deve ser feito entre quatro olhos – justamente para manter o respeito.

Filhos aprendem mais através de exemplos do que com instruções e palavras. Um filho que recebe respeito também o saberá dar.

Deus abençoe a todos.

Adenilson Geraldo

Palestrante para casais e jovens

Renovando as Alianças: (33) 99974-2040

6º Período Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão