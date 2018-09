PAINEL 14-09-2018

Café

Os cafeicultores brasileiros mostram grande apreensão com os preços do café em queda e dos principais insumos para sua produção em forte alta. Na semana passada o óleo diesel foi reajustado em 13% e o frete em 5% na média. Fertilizantes, defensivos, combustíveis e energia elétrica sobem com força enquanto especuladores derrubam o preço do café em Nova Iorque. Para o cafeicultor só ônus.

Café II

O que deixa todos indignados é que comprimem os preços e a receita dos cafeicultores enquanto o consumo mundial de café quebra recorde a cada ano, na melhor fase de sua história. As grandes empresas “Gigantes” dos alimentos e bebidas como Nestlé, Starbucks, JDE e agora o mais novo sócio do clube, a Coca Cola (segundo declaração de James Quincy, CEO da Coca-Cola, aproveitam o crescimento do consumo de café em meio aos grandes lucros que gera, para comprarem marcas menores, se posicionando para uma nova batalha: a conquista do mercado chinês.

Café III

O consumo continua a crescer nos mercados tradicionais, mas Nestlé, Starbucks e agora a Coca Cola, através de sua mais nova aquisição, a Costa, se posicionam para ampliar suas participações no crescente consumo chinês. A Starbucks abre um novo ponto de venda na China a cada 15 horas e espera chegar a 6 mil lojas até 2022, o dobro do que possui atualmente. Dos atuais 459 pontos de venda, a Costa espera avançar para 1.200 pontos rapidamente. Nos próximos anos o consumo chinês de café per capita por ano deverá aumentar de quatro para 40 xícaras (fonte: El País – Economia/CECAFÉ).

Café IV

Os cafeicultores em todo o mundo veem os preços do café verde serem mais pressionados a cada semana e são deixados fora dessa grande “festa”. Na “santa terrinha” colheitas estão fechando com notícias nada boas com queda de 25 a 30% dos preços do moca no período de colheita, dificuldades de entrega de café nos armazéns e é claro uma colheita de 8 frentes frias!!!

Café V

Um dos grandes provadores de Manhuaçu de renomada exportadora comentou para produtores rurais que nunca viu um ano de café bebida tão ruim. Está sofrível a qualidade dos cafés produzidos este ano. Também na segunda metade da colheita o clima não ajudou.

Anastasia

O senador Antonio Anastasia (PSDB), que concorre ao governo de Minas, é o entrevistado de hoje do DIÁRIO. A intenção do jornal é entrevistar os nove candidatos. Informamos aos eleitores que as perguntas são elaboradas de acordo com o perfis políticos e propostas dos candidatos. Nossa intenção é que o leitor conheça bem esses postulantes e vote no que corresponda aos seus anseios.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira que em tempo difíceis busca deputados para apoiar seu governo com emendas e verbas, pelo visto está num apoio de várias cores. O certo que para governador Welington já decidiu apoio ao senador Antonio Anastasia e candidatos a senadores, Dinis Pinheiro e Rodrigo Pacheco. Quanto ao deputado Mauro Lopes, o prefeito já subiu no palanque.

Adalclever Lopes

O caratinguense Adalclever Lopes (MDB) vem na luta para furar a barreira do tradicional em Minas da disputa PT/PSDB. Pelo visto, ainda não conseguiu fazer frente aos dois grupos tradicionais. Vamos ver se no debate de televisão as coisas melhoram para Adalclever.

Mauro Lopes

A roda de apostas por quantos votos o deputado Mauro Lopes está aberta na santa terrinha e em Minas. Ele, que é o majoritário em Caratinga, pelo visto vem fazendo uma campanha bem mais modesta que em eleições anteriores. Para os analistas, são os novos tempos.

Pedro Leitão

Já o candidato do PV, o caratinguense Pedro Leitão está firme na política em outras regiões. Analistas da política contam que na cidade de Cataguases é forte a campanha para eleição de Pedro, indicando que o professor não está apenas investindo na região, mas buscando apoios maiores na luta de ser eleito também por Caratinga e em outras paróquias.

PT

Parece que o PT em Caratinga disputa primeiro com próprio partido. Correntes ligadas a André Quintão e Padre João duelam na cidade contra correntes petistas de Elisa Costa e Leonardo Monteiro. Independentemente dos resultados nacionais e estaduais em que as correntes se aglutinam em um só candidato, internamente no PT de Caratinga a disputa é maior para quem tem maior força.

Eros Biondini

Quem está muito atento às articulações políticas locais e num trabalho de fazer Eros Biondini ficar entre os cincos deputados mais votados em Caratinga é o vereador Ronaldo da Milla. Pelo visto terá que gastar muito sola de sapato para que os resultados surjam. Sapatos, Ronaldo tem…

Rominho Costa

Já se cogita nos bastidores da política o distanciamento do vereador Rominho do deputado Mauro Lopes. O comentário é que Rominho não gostou da aproximação do deputado com prefeito Welington Moreira e já foi em buscar de outra força política para manter seu sonho de ser candidato do MDB a prefeito em 2020.

José Moisés

Quem está numa luta enorme para fazer o deputado Mauro Lopes ir para seu sétimo mandato, é o ex-deputado José Moises Nacif Júnior. José Moisés e Renato da Casa do Ciclista puxam a fila de coordenação.

Lixo

O prefeito Welington Moreira conseguiu argumentar com os vereadores a possibilidade do tratamento dos resíduos sólidos de Caratinga serem dispostos de forma consorciada com outros municípios. Para o prefeito, a questão ambiental não tem limites geográficos e todos têm que unir para evitar que nossa região se degrade ainda mais com ausência de um bom manejo do lixo.

Lixo II

Welington salientou que os recursos que Caratinga receberá para ampliar sua condição do aterro, economizará recursos municipais e ainda melhorará a questão de saneamento básico nos distritos.

Casas populares

Outra do prefeito de Caratinga Welington Moreira é a confiança com que fala das 400 casas populares destinadas para santa terrinha. Nos bastidores há quem é temeroso à construção das casas, já que fora anunciada por outras administrações e a cidade ficou no vamos ver.

Eleições

O povo brasileiro está muito preocupado em votar para presidente, mas é bom lembrar que é preciso votar em bons deputados e senadores, pois, nenhum presidente por melhor que seja consegue trabalhar e mudar uma nação sem o apoio da Câmara Federal e do Senado.

Eleições II

Será que daqui a quatro anos o brasileiro estará novamente decepcionado com os políticos e reivindicando mais saúde, emprego, educação, segurança e honestidade? Ou podemos ter uma esperança que depois da lava-jato alguma será diferente?

Governador

Caratinga nessas eleições de 2018 tem dois candidatos nas chapas que concorrem ao governo de Minas. O vice-prefeito Dr. Giovani, como vice-governador na chapa encabeçada por João Batista Mares Guia (REDE), que às 9h de sábado lançará em Caratinga sua candidatura com uma caminhada saindo da Praça da Conceição rumo ao centro da cidade. Já Adalclever (MDB) concorre ao governo do estado. Caratinga sempre foi uma cidade muito politizada, vários deputados e até senador.

‘Lixo Político’

Alguns cabos eleitorais não estão trabalhando direito. Eles têm jogado os ‘santinhos’ de qualquer maneira. Resultado: essa propaganda fica espalhada por calçadas, varandas, etc. Uma moradora do bairro Santa Zita usou da criatividade para chamar atenção desses cabos eleitorais. A cidadã colocou uma sacola na porta de sua casa e anexou os seguintes dizeres: “Lixo político deposite aqui!! Pois já tenho meus candidatos!”.