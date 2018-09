‘Buteco é Coisa Nossa 2018’ acontecerá em novembro

Edital de chamada pública já está disponível e selecionará 10 bares para participar do evento, que será na Praça da Estação

CARATINGA– Petiscos e tira-gostos de diversos bares em um só lugar. O ‘Buteco é Coisa Nossa’ 2018 acontecerá nos dias 15 a 17 de novembro, na Praça da Estação. A Comissão organizadora do evento é composta pelos seguintes membros organizadores: Dilma Aparecida Gonçalves, secretária municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico; Ramon de Carvalho Reis, diretor do Departamento de Turismo; e Andrea Marques de Figueiredo, diretora do Departamento de Eventos.

Já foi publicado edital de chamada pública para selecionar os 10 bares participantes. Para participar, os estabelecimentos devem possuir registro no Ministério da Fazenda (CNPJ); alvará de funcionamento e da Vigilância Sanitária emitidos pela Prefeitura; servir “porções” e “tira-gosto” além de bebidas, em seu cardápio; comprometer-se a funcionar nos dias 15 a 17 de novembro de 2018 no horário de 14h até às 23h; possuir, durante o evento, o mínimo de dois garçons; comprometer-se a cumprir o “preço máximo” dos pratos principais a serem apresentados no evento em R$ 40,00, inclusive em seu estabelecimento nos dias do evento; manter seus funcionários, dentro e fora do estabelecimento, identificados, com uniformes, aventais e/ou crachás; não comercializar produtos em materiais “quebráveis”, “cortantes” ou “perfurantes”; e manter limpo o ambiente de trabalho, sob pena de desqualificação e retirada do “buteco” do evento.

As inscrições são feitas mediante o pagamento da taxa de inscrição na Comissão Permanente de Licitações, situada à Rua Raul Soares, 171, centro, das 12h às 17h, do dia de segunda-feira (17) até às 17h, do dia 28 de setembro.