UNEC celebra os dias do administrador e do economista com a realização de palestra

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga – UNEC promoveu uma palestra especial na noite de quarta-feira (12), em comemoração ao Dia do Economista e do Administrador, 13 de agosto e 09 de setembro, respectivamente. O evento foi realizado no auditório professor Celso Simões Caldeira, Unidade Acadêmica I do UNEC, no centro de Caratinga e contou com a presença maciça do alunado dos dois cursos.

O palestrante tem 35 anos e é empresário. André Freitas Gonçalves é formado em Engenharia de Produção e atuou por seis anos na Usiminas, em Ipatinga. Há 10 anos largou tudo e decidiu ser empreendedor, hoje é empresário bem sucedido do ramo da moda masculina, feminina e infantil na “cidade do aço”. O conteúdo explorado por André Gonçalves teve cunho motivacional, tendo como pano de fundo sua própria experiência, nas questões econômicas e administrativas de seu negócio. Segundo ele, “acho muito bacana as pessoas ouvirem casos motivacionais, inspiradores. Contando a minha história, vou inspirar economistas e administradores a correr atrás do conhecimento e de um futuro melhor para eles e para as pessoas. Poder falar para essa turma foi muito especial”.

DESTAQUE

Na oportunidade, alunos que vêm se destacando em sala de aula receberam certificados de reconhecimento, pela dedicação e o desempenho acadêmico demonstrado. A iniciativa foi da coordenação dos cursos, através do administrador, professor mestre, José Carlos Moreira, que também é responsável do CAE- Centro de Assessoria Empresaria do UNEC. Conforme ele, a palestra, é uma oportunidade de oferecer aos alunos um pouco de conteúdo prático, através de casos de sucesso, além claro, de marcar satisfatoriamente uma data tão especial para o alunado, assim como a data se mostrou propícia a entrega de certificados. “A data é marcante e importante. Tanto a economia, quanto a administração são profissões do futuro. Precisamos de gestores competentes, que saibam cuidar da receita e da despesa. Há uma carência desses profissionais na gestão pública, na gestão da saúde, por exemplo. É fundamental se preparar”, destacou.

RECEPÇÃO DOS ALUNOS

Os alunos dos cursos consideraram a oportunidade única. Os estudantes acreditam que é fundamental poder compartilhar das experiências do palestrante. É o caso do acadêmico do 8º período de Administração, Aurélio Gonçalves Sena. “Muito bom poder conhecer as histórias do palestrante e os caminhos que o levaram ao empreendedorismo. O bom da Administração é que ela permite que cada pessoa se especialize no que mais gosta e se sobressaia da maneira que escolher.”

Aluna do 8º período de Ciências Econômicas, Geralda Alcides também foi só elogios ao evento. “É uma forma de conseguir valorizar mais o curso de Economia. A educação econômica é fundamental para o nosso país, para a nossa cidade. A gente consegue ter uma visão mais ampla dos gastos do governo e do consumo das famílias.”

EVENTO É PRESTIGIADO PELO REITOR

Presente ao evento, o reitor do Centro Universitário de Caratinga, professor doutor Honoris Causa, Antônio Fonseca da Silva, destacou o momento. “O palestrante André Freitas é uma pessoa que venceu na vida pelos seus próprios méritos, trabalhando com inteligência. O evento foi muito bom para motivar os nossos alunos a fazer com que eles entendam que basta a gente querer para alcançar os nossos sonhos.”