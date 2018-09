Curso de Letras do UNEC promove peça de teatro

CARATINGA – A linguagem do teatro é um recurso que pode auxiliar a prática do ensino na sala de aula. Pensando nisso, o curso de Letras do UNEC estimula seus alunos a encenarem grandes obras da literatura. Na noite de segunda-feira (10), os alunos do sexto período apresentaram para os colegas “O Auto da Compadecida – Ato do Julgamento”, de Ariano Suassuna.

Segundo Claudia Cardoso, coordenadora do curso, o projeto foi concebido como uma intervenção cultural para ser apresentada no intervalo das aulas. “Todo semestre os alunos escolhem obras, contos e crônicas para representar. Desta vez, elegemos um autor, Ariano Suassuna. Cada período leu uma obra e vai representar um fragmento em forma de teatro no auditório”, detalha. Outras duas encenações estão previstas para acontecer nos próximos meses, também com base na obra do autor paraibano.

Simone Sousa, professora que coordenou o trabalho dos alunos do sexto período, afirma que ele desenvolve várias habilidades nos futuros profissionais. “Eles precisam ler, compreender e se familiarizar com a obra, além de utilizar o teatro como metodologia de ensino e aprendizagem. Como nós formamos professores e sabemos as dificuldades que se tem nas práticas cotidianas da escola, um dos nossos objetivos é tornar os nossos alunos capazes de desenvolver essa metodologia”, explica.

PRODUÇÃO

Para a apresentação, os próprios alunos organizaram figurino, cenário, efeitos visuais e sonoros e até uma distribuição de pipoca para o público. João Paulo de Souza, estudante que dirigiu a peça, conta que a experiência deu trabalho, mas foi produtiva. “É satisfatório porque vamos inserir na sala de aula o que aprendemos fazendo esse trabalho. Precisamos incentivar nossos futuros alunos, não ficarmos presos apenas à gramática, mas levá-los a viver a língua portuguesa com seus contos, seus poemas e suas histórias. O Auto da Compadecida, por exemplo, reflete muito a cultura brasileira, principalmente para os cristãos, por tratar a questão do céu e o inferno”, comenta.

Na plateia, além de estudantes, estava o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva. Ele aprovou o espetáculo apresentado. “A turma se mostrou muito preparada para representar. Eu já tive a oportunidade, como professor, de apresentar junto com os alunos uma peça teatral, e sei o trabalho que dá. Achei fantástico, estão todos de parabéns”, elogia.