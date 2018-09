Ex-vereador é preso com carro roubado e documento de eleitores

DA REDAÇÃO – A Polícia Rodoviária Federal prendeu, ontem, no posto de fiscalização localizado em Sabará, na entrada de Belo Horizonte, um homem que já foi vereador e assume que pretende ser candidato a prefeito da cidade de Piedade de Caratinga, na próxima eleição municipal.

O homem, que foi identificado pela PRF como José Braz Luiz Fernandes, de 50 anos, conduzia a picape Fiat Strada branca, placas de Caratinga, veículo com queixa de roubo no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

De acordo com a PRR, ele próprio informou aos policiais que já foi vereador em Piedade de Caratinga e que pretende ser candidato a prefeito.

No interior do carro a PRF também encontrou seis títulos de eleitores e carteiras de identidade. Segundo a PRF, o suspeito confirmou que ia transferir os títulos para Piedade de Caratinga e também filiar alguns moradores no partido dele.

Político alegou que há três anos o veículo pertence ao filho dele e desconhecida que o carro fosse roubado.

O material apreendido, o suspeito e os títulos de eleitores foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Sabará que vai investigar o caso.

