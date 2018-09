Uma pessoa morre em acidente na BR-116

MANHUAÇU – Uma colisão ocorrida na noite desta quarta-feira (12) resultou em uma vítima fatal, Gracioni Cezar de Jesus, 29 anos. A moto que ele pilotava colidiu contra um caminhão. O acidente foi registrado no km 559 da BR-116, em Dom Corrêa, zona rural de Manhuaçu. Após a colisão, outro motociclista se acidentou no mesmo local, mas não se feriu com gravidade.

Segundo informações, Gracioni seguia sentido Dom Corrêa/Santa Bárbara do Leste enquanto o caminhão vinha no sentido contrário. A outra moto também seguia sentido Dom Corrêa/Santa Bárbara. Gracioni morreu na hora. Já o motociclista Heverton Ferreira da Silva, 28, foi socorrido pelos Grupamento Anjos de Resgate e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Heverton reclamava de dores nas costas. O motorista do caminhão, Sandro Paulino da Silva, 38, não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e a Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente.