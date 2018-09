Jornalistas do UNEC compartilham conhecimentos na 2ª edição do livro “Marketing Simplificado”

CARATINGA – Em sua segunda edição, o livro “Marketing Simplificado – O ABC do Marketing” chega às livrarias em versão atualizada. Novos verbetes sobre o tema e a contribuição de profissionais da Comunicação na elaboração da obra são as apostas dessa produção, que já é referência na área acadêmica.

O organizador da publicação, Eugênio Maria Gomes, assina inúmeros outros títulos ao longo de dez anos como escritor comemorados este ano, e não se cansa de produzir. “Marketing Simplificado” é uma das obras que será lançada no próximo dia 19, às 19h no Auditório da Unidade I do Centro Universitário de Caratinga (Unec). O infantil “Heitor no mundo dos dinossauros” e o Volume 4 da série de crônicas “Sem data de validade” também fazem parte das novidades.

“Os colaboradores trouxeram sua experiência, com conceitos novos para integrar essa obra, já utilizada por vários professores em várias partes do Brasil como livro didático e que agora ganha esse aporte de conhecimento de uma turma que entende da Comunicação”, comenta Eugênio Maria Gomes, autor.

Participaram do livro os jornalistas do Departamento de Comunicação (Decom) do Unec, Angélica de Souza Alves, Leonardo Gualberto Alcides Baião (Leo Baião), Noélia Bomfim Silva, Willian Ribeiro, o responsável pela editoração de livros e revistas eletrônicas do UNEC, Denilson Ribeiro, o produtor, diretor e roteirista de audiovisual do UNEC, Márcio Soares, a ouvidora e assistente jurídica do UNEC, Morena Maria Ribeiro Gomes Pena, a Relações Públicas Renata Alves e a gestora de Marketing Digital do UNEC, Úrsula Gonçalves de Melo.

O jornalista Léo Baião comenta que se sentiu muito honrado em participar do projeto quando recebeu o convite do professor Eugênio. “Fiquei satisfeito em poder contribuir com um pouco do conhecimento que tenho ao longo da trajetória de quase vinte anos dedicados ao mundo da comunicação e do telejornalismo. Pude falar um pouco sobre edição, sobre pauta de reportagem e trazer um pouco dessa vivência que a gente tem para o leitor que poderá saborear do conteúdo”.

“A relação entre marketing e comunicação é muito próxima, muito íntima”, pontua a jornalista Angélica Alves. “A experiência de escrever nos mostrou não só que temos capacidade de passar esse conhecimento para outras pessoas, mas para mim, pelo menos, foi uma forma de rever o que eu sei e não imaginava que eu sabia tanta coisa. Na hora que eu parei para pensar, para escrever, foi interessante neste sentido”.

Com a facilidade de acesso à internet e a popularização dos dispositivos móveis, é comum que usemos essas ferramentas para buscar a definição de palavras e de conceitos. A obra “Marketing simplificado” aposta no resgate da importância do livro como forma de divulgação do conhecimento, oferecendo informação de qualidade, de forma dinâmica.

“Estamos muito acostumados a alguns termos que usamos no nosso cotidiano na área da comunicação e do jornalismo e poder compartilhar estes termos com as pessoas é bom porque as pessoas estão fazendo parte da comunicação hoje. A gente vê que a internet é uma forma de multiplicar informação, todo mundo vira fonte de informação e as pessoas poderem ter acesso aos termos mais técnicos e entender um pouco da parte profissional da área acrescenta”, completa a jornalista Noélia Bomfim.

O livro físico será lançado no dia 19 de setembro, mas ele já pode ser encontrado em formato digital nos sites da Amazon, Saraiva e da Editora Libro Legis.