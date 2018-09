Bandidos roubam veículo e 1.500 reais na zona rural de Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Um roubo à mão armada foi registrado no início da noite desta terça-feira (11) no córrego Rio Preto, zona rural de Caratinga. Os autores fugiram levando um automóvel, dois tablets, um colchão, joias, bijuterias, cerca de 1.500 reais, documentos e cartões bancários.

A Polícia Militar foi informada que um roubo tinha acabado de acontecer no córrego Rio Preto. De acordo com as informações, os autores chegaram a pé e estavam armados. Eles anunciaram o assalto e renderam as seis pessoas que estavam no local. Em seguida, tomaram dinheiro e pertences das vítimas. No momento da fuga, ainda roubaram um Gol.

Segundo as vítimas, um dos autores é alto e gordo, enquanto o comparsa é baixo e magro, sendo que ambos usavam toucas para encobrir o rosto. Porém a Polícia Militar conseguiu identificá-los. Foi feito rastreamento, mas eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.