PRF apreende 50 quilos de maconha

CARATINGA – Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal no final da noite desta terça-feira (11) no km 531,9 da BR-116, próximo à antiga balança do Dnit. A PRF recolheu, aproximadamente, 50 quilos de maconha.

A viatura PRF passava pelo local, quando um indivíduo, que estava parado no acostamento, entrou rapidamente no veículo, saindo do matagal, não obedecendo a ordem de parada. Segundo a PRF, este indivíduo ligou o veículo, efetuou a manobra “cavalo de pau” empreendendo fuga sentido Santa Rita de Minas. A polícia iniciou o acompanhamento tático, quando o veículo Fiat Siena, placas de Caratinga, saiu da pista, seu condutor desceu e fugiu para o matagal, pulando dentro do rio Caratinga. O autor usava camisa cinza e calça jeans.

Ao retornar ao local da primeira abordagem, junto com a equipe da Polícia Militar, atrás de uma árvore, havia dois sacos com 65 tabletes de maconha. Foi solicitado o apoio da PM para realizar rastreamento no local da fuga.

Uma equipe da PRF, junto de outra da PM, deslocou até a casa da proprietária do veículo, sogra do possível autor, identificado como ‘Carlos Roberto Cesário Filho’. A mulher alegou que não ter relação com o genro e informou que reside na parte de baixo de sua residência. A esposa do suspeito permitiu uma revista na casa, mas nada de ilícito foi encontrado. Foi apurado que Carlos é vendedor numa empresa em Caratinga.

Foi feito rastreamento, mas o suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.