Incêndio em loja do centro

CARATINGA – Por volta das 14h30 de ontem, uma loja de roupas, que fica na esquina entre a Rua Dona Julica e a Praça Cesário Alvim, foi completamente incendiada. Um aglomerado de pessoas se formou nas proximidades da loja e rapidamente os bombeiros militares chegaram, junto da Polícia Militar que precisou controlar o trânsito e isolar a área.

José Antônio de Assis Ribeiro, proprietário da Loja Minas que fica ao lado da Rara Chic, local onde começou o incêndio, contou como tudo começou. “O fogo começou no depósito da Rara Chic, quando a vizinha me chamou para ajudar já estava tomado de chamas. Pedi para ela chamar os bombeiros e mandei pessoal jogar as roupas dela pra fora e então percebi que o fogo estava na parede da minha loja, aí mandei tirar tudo. Todos que passavam ajudaram a tirar mercadoria”, contou.

O sargento Vitorino, do Corpo de Bombeiro Militar, disse que eles foram acionados e chegaram com o veículo que tinha no momento 1.500 litros de água, mas não sabiam a real situação do problema. “Logo depois viemos com caminhão auto bomba de cinco mil litros, com todo efetivo e todo material”. Segundo ele, o local foi isolado e feito o rescaldo. De acordo com o sargento, somente a perícia técnica saberá dizer onde começou o fogo.

Os bombeiros tiveram dificuldade de controlar os focos do incêndio, pois o piso é de madeira e os forros do teto também. No final da tarde o trabalho de resfriamento ainda estava sendo realizado. “Uma parte é de madeira e outra de gesso, não oferece segurança pra guarnição trabalhar, tem muito material combustível como papelão, roupas e isopor, por isso às vezes o fogo retorna, não é tão simples”, explicou o sargento.

A proprietária da loja Rara Chic estava muito abalada e não quis falar sobre o assunto. Parentes disseram que a loja não tem seguro e ainda não dava para avaliar o prejuízo, já que muita coisa foi queimada.