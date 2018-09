Consumidores questionam cobrança de tarifa de tratamento de esgoto

Segundo a Copasa, tarifa que corresponde a 95% do valor pago pelo consumo de água é aplicada “apenas para os clientes cujo esgoto é coletado e destinado para a Estação de Tratamento”

CARATINGA– Nas últimas semanas, o DIÁRIO DE CARATINGA tem recebido reclamações de consumidores questionando os valores apresentados em suas contas da Copasa. Eles alegam que na fatura consta a cobrança de taxa pelo tratamento de esgoto, no entanto, o esgoto de Caratinga ainda não é tratado em sua totalidade. Em abril de 2018, a Companhia deu início à cobrança pelo serviço de tratamento de esgoto.

A Reportagem entrou em contato com a Copasa, em busca de informações sobre o modo que a cobrança é realizada. Em nota, a Companhia destacou que a tarifa relativa ao serviço de tratamento do esgoto em Caratinga corresponde a 95% do valor pago pelo consumo de água e é aplicada “apenas para os clientes cujo esgoto é coletado e destinado para a Estação de Tratamento (ETE)”.

De acordo com a Copasa, para os clientes que têm o esgoto apenas coletado, é cobrada somente a tarifa referente à coleta do efluente e à manutenção das redes coletoras de esgoto, que corresponde a 37,5% do valor pago pelo consumo de água. “Os clientes que não possuem seus esgotos interligados à rede coletora da Copasa não pagam nenhuma tarifa”.

E finaliza citando que as tarifas praticadas pela Copasa estão de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG).