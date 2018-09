PAINEL 12-09-2018

Nathan Vieira

Na edição de ontem, na matéria “Rock Rural: Um Estado de Espírito”, o preço do show de Nathan Vieira, que acontece às 19h30 do dia 20 de setembro no Casarão das Artes, saiu errado. O valor é de 10 reais, não 100 reais como está na matéria. Os fãs de Nathan até brincaram com esse equívoco e disseram que o ingresso é de apenas 10 reais, mas que o artista é 100.

Entrevistas

O DIÁRIO pretende ouvir todos os candidatos ao governo de Minas Gerais. O primeiro entrevistado é Romeu Zema (NOVO), cuja entrevista é publicada na edição de hoje. Nossa intenção é dar possibilidade de o eleitor saber das propostas e assim ajudar na sua escolha.