Conheça os serviços da Alfa Segurança Privada Empresarial

Além da atuação na segurança privada, empresa recebeu voto de louvor e aplausos da Câmara, por sua contribuição na área social

CARATINGA- Conforme reportagem da Revista Exame, publicada em fevereiro deste ano, o segmento de Segurança Privada tem se tornado um mercado de trabalho promissor. A elevação dos índices de violência tem sido um dos motivos de se investir neste setor, em busca de mais tranquilidade.

Seja na segurança e vigilância patrimonial, segurança pessoal ou para eventos, o setor também tem ganhado espaço em Caratinga. Exemplo disso é Alfa Segurança Privada Empresarial, que tem por lemas ‘Força e Apoio’, ‘Segurança Preventiva e Resgate’.

De acordo com os diretores Márcio Rodrigues da Silva e Helena Quiel, a equipe conta atualmente com 25 profissionais especializados e treinados para as diversas situações envolvendo segurança.

“Nosso carro chefe hoje é a segurança privada. Fazemos segurança em lojas, condomínios, eventos em geral, trabalhamos com brigadistas para eventos. Também temos uma grade de cantores que é cadastrada na nossa empresa e divulgamos eles no mercado. Estamos, por exemplo, divulgando o Fernando Lenon, cover do cantor Eduardo Costa. Somos uma empresa toda registrada, com assessoria jurídica, somos associados com a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Caratinga). Atuamos no Leste de Minas e a Zona da Mata. Atendemos prefeituras, o Sicoob, empresários no ramo de eventos, que têm algum patrimônio e precisa de um vigilante, de acordo com a demanda do cliente”, frisa Rodrigues.

Para Rodrigues, a segurança privada é fundamental, mas é importante destacar que a atuação da equipe não é independente aos órgãos de segurança pública. “Queremos divulgar nosso trabalho e mostrar para a sociedade que estamos no mercado para somar junto com as forças auxiliares, como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A princípio trabalhamos com foco na prevenção, atuante mesmo é a polícia militar, não queremos substituir esta instituição que faz um trabalho tão relevante para a sociedade”.

Além de sua atuação no mercado profissional, a Alfa Segurança realiza trabalho social e busca a qualificação de sua equipe. Sua atuação foi reconhecida na tarde de segunda-feira (10), quando receberam voto de louvor e aplausos à Alfa Segurança Privada Empresarial, pelos relevantes serviços prestados na área social no município de Caratinga. A homenagem foi concedida pelo vereador Ricardo Gusmão. “Ano passado fizemos um trabalho em prol do hospital, conseguimos arrecadar 600 quilos de alimentos em um evento. Estamos também com um curso em parceria com o corpo de bombeiros formando 20 brigadistas, que são seguranças também; parceria ainda com a Polícia Militar e a Escola Mineira de Vigilantes. É um curso privado, só para a empresa. Estão chegando novos seguranças para o mercado, friso muito que exijo que o segurança seja educado, tenha um bom atendimento com o público e que atenda às necessidades do contratante”.

A poucos meses das festas típicas de fim de ano, como Natal e Réveillon, a Alfa já está de portas abertas para receber os clientes que desejam negociar o trabalho de seguranças. Quem desejar saber mais informações, pode procurar a sede da empresa, situada à Rua Adão Xavier Cimini, 131, Bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas ou o escritório local, que fica na Vila Regina, 22, centro, Caratinga. Os telefones para contato são 9 9993-2762 e 9 9928-4207