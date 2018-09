UMA REUNIÃO ESPECIAL

Maçons de Caratinga e região recebem candidatos ao Grão-Mestrado mineiro

CARATINGA – Na noite da última segunda-feira (10), dezenas de maçons se reuniram na Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, para reunião ordinária da loja, mas com um motivo muito especial: receber os candidatos ao Grão-Mestrado da maçonaria de Minas Gerais, Celso Rafael de Oliveira e Eugênio Maria Gomes.

Celso Rafael reside em Belo Horizonte e já ocupou vários cargos na maçonaria, inclusive já presidiu a PAEL – Poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais. Eugênio Maria Gomes, também colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, já dirigiu a Obreiros de Caratinga e ocupou o cargo de Grande Secretário de Educação e Cultura do GOB-MG.

Presentes ao encontro membros das lojas Obreiros de Caratinga, Caratinga Livre, União e Paz de Ubaporanga, Fraternidade Acadêmica, Filhos da Acácia e de autoridades maçônicas como veneráveis, deputados estaduais, deputados federais e membros do Conselho do Grande Oriente do Brasil, que representam a região no GOB-MG. De acordo com Celso Rafael, a chapa “Juntos pelo GOB-MG” traz uma proposta de harmonia e unidade dos maçons mineiros. “Estamos iniciando a nossa caminhada, visitando as lojas e conclamando os irmãos a participarem das eleições 2019. São quatro chapas concorrendo e, todas, compostas por ótimos irmãos e obreiros. Caso mereçamos os votos dos irmãos pretendemos honrá-los com trabalho, ética, transparência e compromisso com os princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, registrou o candidato.

Eugênio Gomes é mais um caratinguense a galgar altos postos da maçonaria mineira, que já foi presidida pelo caratinguense Eduardo Teixeira de Rezende, assim como muitos outros maçons que ocuparam ou ocupam cargos estratégicos no GOB-MG, a exemplo de Cícero Miranda, Geraldo Lins, Marcos Barbosa, Marcos Curvelo, Adilson Teodoro, Gerson Pires, Glauco Arantes, Ronaldo José, Alim Rocha, Luiz Henrique, Roberto Ligeiro, Aloisio Mauro, Ademar Rodrigues de Paula, Humphrey Lima, Agenor Miranda, Daso Perfeito, José Lucio e tantos outros. “Nossa mensagem é de otimismo, de fortalecimento do Oriente de Minas Gerais, de interiorização do GOB-MG, de foco na cultura e na educação, de foco nos maçons e suas famílias e de discussão e apresentação de propostas para os grandes temas nacionais que impactam a vida dos cidadãos. Nossa proposta de trabalho está disponível em www.juntospelogobmg.com.br. Uma proposta que está sendo construída com a participação de todos os maçons”, registrou Eugênio.