Dayvid da Academia quer mais espaço para o esporte dentro das escolas

Candidato a deputado estadual pelo PROS fala sobre suas propostas

CARATINGA- Dayvid da Academia (PROS) abre a série de entrevistas do DIÁRIO com os candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. O nutricionista de 37 anos nasceu na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas, mora na cidade de Caratinga desde os 10 anos de idade. À época, sua mãe buscava um lugar tranquilo para criar seu filho.

No Bairro Santa Cruz, onde foi sua primeira moradia, cresceu e aprendeu os primeiros passos para uma carreira bem sucedida. Foi nas escolas em que estudou que participou de diversas competições, tais como, Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, Colégio Cenecista de Caratinga, Escola Estadual José Augusto Ferreira, Escola Estadual Moacyr de Mattos e Escola Estadual Dom Carloto.

O esporte foi crescendo naturalmente em sua vida e logo quis aprender diversas modalidades, dentre elas, taekwondo, jiu-jitsu, karatê, capoeira, futsal, voleibol, handebol, fisiculturismo e musculação. Dayvid é bicampeão mineiro de Futsal e campeão mineiro de fisiculturismo categoria pesado (2008).

Formou-se em Educação Física pelo Centro Universitário de Caratinga (Unec), especializando-se depois em Nutrição Esportiva. No ano de 2007, ao lado da esposa Ana Paula fundou a rede Top Fitness Academias, que já chegou a ter quatro unidades.

Nesta entrevista, Dayvid fala sobre suas propostas e responde questionamentos importantes que envolvem sua candidatura e trajetória na política.

Como o senhor se descreve para os eleitores?

O Dayvid da Academia é um rapaz que veio morar em Caratinga aos 10 anos e que lutou sempre, igual à maioria, sem condições financeiras para ter alguma coisa, mas acredito que as pessoas por mérito conseguem as coisas. Não tenho muita coisa, mas o pouco que eu tenho foi mérito meu, primeiro tenho que agradecer a Deus e segundo, a minha força de vontade. Venho agora com uma vontade enorme, e já faço isso, que é fazer o bem sem olhar a quem e abaixo da religião, a política. A política é a segunda coisa mais importante numa sociedade, você consegue transformar vidas de uma vez só. Quando você consegue legislar em função do povo, consegue fazer com que o povo tenha a vida transformada através daquilo. Infelizmente, sabemos que os políticos atuais em sua quase maioria não estão dando o dever que deveriam prestar à população, mas temos uma minoria, que é o que faz termos forças de vir candidato a deputado estadual.

O senhor foi candidato a vereador ficando como suplente. Depois candidatou-se a vice-prefeito, uma campanha que não foi tão bem sucedida. Ficou alguma frustração das eleições de 2016 e foi possível tirar alguma lição?

Falo para as pessoas que somos feitos de frustração e de críticas. Teve a primeira campanha, fui bem votado, não me preparei para ser candidato. Para a segunda, me preparei para ser candidato; mas, infelizmente, por hierarquia partidária a gente não conseguiu emplacar porque não iria fazer voto de legenda e no Brasil temos esse negócio de legenda, não é o mais votado que te representa. Mas, tirei muitas coisas proveitosas e uma delas é não andar com políticos. Infelizmente, a politicagem que tem na política faz com que os políticos fiquem mal vistos. Então, aprendemos cada dia mais e para as pessoas que estão lendo o jornal fica a mensagem para que fiquem com os dois pés atrás dos políticos, porque nessa época de campanha todo mundo é bonzinho. Analisem bem a vida de cada um, o que fez, o que não fez, o que tem de coisa errada ou boa em sua ficha, para realmente votar em quem acha que é a melhor opção. Não vota em quem a mídia coloca em primeiro ou segundo lugar, porque pode ter certeza, comprou muita gente para chegar ali.

Por que a escolha do PROS?

Porque primeiro eu queria um partido onde não tivesse esses indícios de corrupção, como vimos muito na mídia de MDB, PT e PSDB. Segunda coisa era um partido onde me desse as condições de com pouco voto conseguir me eleger. Dentro da matemática do PROS, é o partido hoje que tem maiores condições de estar fazendo um deputado estadual com pouco voto, entre 25 a 30 mil votos acreditamos que se eleja algum deputado de lá.

O senhor e o Márcio Didi já estiveram em lados opostos nas eleições de 2016, no entanto, agora, sua candidatura é pelo mesmo partido do qual ele foi presidente. Qual sua relação com Didi?

O Márcio Didi levantou a bandeira do PROS em Caratinga, mas tem um compromisso com uma deputada que ajudou ele financeiramente na campanha, inclusive ele é funcionário dela de gabinete. Então, quem está levando o nome do PROS em Caratinga à frente hoje sou eu. Não é o Márcio Didi por causa dessa questão que ele tem com essa deputada. Quem levantou a bandeira do PROS foi ele, que passou o bastão para mim. Quem levanta agora sou eu.

Uma de suas bandeiras é defender os interesses do esporte. Quais são suas propostas para este setor?

A minha proposta a nível estadual é fazer com que a criança tenha tempo integral na escola. Porque há 20 anos atrás, sua mãe ou minha mãe ajudava a cuidar da família, ela nos educava. Hoje, infelizmente, por questões financeiras, a mãe, o pai, os irmãos, todos têm que trabalhar e as crianças não estão tendo a educação necessária, porque quem educa é o pai, a escola contribui com o ensino. Mas, o esporte, de onde eu vim, me criei e me amadureci é um braço direito da família no quesito educação, porque tem hierarquia de técnicos, não é a sua vez, de esquema tático, horário para chegar e sair, isso tudo vai educando a criança e o adolescente. Então, uma das minhas propostas para o esporte é fazer com a que criança fique na escola em tempo integral, ou seja, no outro horário que não seja o normal escolar, as pessoas venham a praticar determinado esporte. Quem sabe teremos aí alguns atletas de ponta, lógico que muitos não vão virar atletas, mas serão cidadãos de bem, que é o mais importante.

Sem experiência legislativa, como o senhor pretende contribuir e se articular em busca de recursos, caso seja eleito?

Isso é muito fácil. A gente não tem experiência para legislar, mas conhecemos de lei, temos pessoas capacitadas ao nosso lado, que entendem de lei. Também tenho uma parceria com o Elo Social, que é um projeto federal onde as prefeituras em pouco tempo terão que ter num raio de 100 km ou 100.000 habitantes um prédio do Elo Social. Esse prédio vai contar com advogados, assistentes sociais, então, eles desenvolvem vários projetos que beneficiam a população. Legislar no Brasil hoje não é tão difícil quanto se parece, pretendemos realmente, sendo eleito, um dos deputados estaduais que mais consegue colocar projetos de lei para frente. Dentro da Assembleia, também tem um jogo de vaidades, os deputados às vezes não querem que você se destaque como você tem o potencial de se destacar. Mas, de onde eu vim, para onde eu cheguei e onde quero chegar, você tem que ter uma função de ser funcionário do povo. Quando se fala em povo, população, não tem que medir esforços, porque se eu quero ser deputado estadual é para defender uma classe e essa classe é a população de Caratinga e região.

Qual avaliação o senhor faz da campanha até o momento?

Uma campanha humilde financeiramente, pois nós não temos condições financeiras de como alguns candidatos têm para comprarem lideranças e para divulgarem seu marketing com rios de dinheiro. Então, nossa campanha é pé no chão, vai realmente comigo para a rua agora, com o carro de som, uma estratégia nossa deixar perto, para gastar menos. E as pessoas têm sentido que é hora de renovar. E como sou o candidato aqui da região de Caratinga, estamos pedindo para as pessoas avaliarem isso, pois eu sendo daqui, minha família sendo daqui, eu tenho negócio aqui, meu compromisso é com aqui. Então, tendo um deputado estadual de Caratinga e para servir a região, todas as emendas parlamentares ficarão aqui. Pode ter certeza que o progresso vai chegar. Muitos vêm de fora, trazem uma ambulância, podemos realmente reerguer o hospital; muitos trazem um benefício para algum vereador e esse vereador apoia ele para o resto da vida, não queremos apoiar vereador, queremos apoiar a população e é isso que venho pedindo à população de Caratinga e região. Votem em mim, não é porque sou eu, mas sou um dos únicos candidatos de Caratinga e região, então me deem essa oportunidade que eu preciso e que Caratinga precisa, para realmente colocarmos Caratinga no local que ela sempre teve que estar, uma cidade polo.

A sua prestação de contas do pleito de 2016 juntamente com Odiel de Souza, quando foram candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito, está pendente na Justiça Eleitoral. Como você está tratando dessa situação?

Isso já foi resolvido da minha parte. O Odiel realmente não prestou as contas em tempo hábil, mas prestou. Já entrei com meu pedido, pois eu era vice e não tinha nada a ver com a não prestação de contas dele, mas a minha prestação de contas já foi entregue para a Justiça e ficou tudo tranquilo, sem problemas. Nada atrapalha minha candidatura, estou fazendo campanha normalmente, se atrapalhasse eu teria parado a campanha. Podem votar, Dayvid da Academia, porque vamos fazer uma boa votação e temos a esperança de que a união possa fazer com que tenhamos um representante da região na Assembleia.

Quais são suas considerações finais?

Gostaria de ressaltar que alguns empresários podem achar estranho, como: ‘Poxa, por que o Dayvid é candidato a deputado estadual?’. Porque eu não tenho medo. As pessoas às vezes têm medo de perder, não sabem o quão difícil é. Mas, eu venho em nome de uma renovação e se eleito for, várias pessoas que saíram de onde eu saí, de uma família pobre, elas irão ter o desejo também de se candidatar a deputado estadual, federal, prefeito, vereador, não importa. A intenção é fazer com que o bem entre onde o mal está. Se você deixar só o mal, ele prospera; onde o bem não entra o mal prospera. Por isso que eu entro, para fazer o bem sem olhar a quem. A minha intenção é realmente servir ao povo, pois as pessoas mudam quando viram políticos e esquecem que o político é o funcionário do povo. Nós temos o dever de servir e se eu não fizer um bom trabalho como deputado estadual, é simples, vota em outro, não vota mais em mim. O que peço agora é uma oportunidade.