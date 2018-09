Polícia investiga caso de corpo encontrado carbonizado em Cordeiro de Minas

DA REDAÇÃO -A polícia investiga um caso suspeito de homicídio seguido de incêndio criminoso em uma picape, com o corpo da vítima no seu interior. O caso foi descoberto por volta de 21h de sexta-feira (7), quando a Polícia Militar foi acionada com a informação segundo a qual havia um carro em chamas com um corpo no seu interior, na estrada de acesso para o distrito de Cordeiro de Minas, em Caratinga.

Funcionários de uma empresa que presta serviços para a Cenibra debelaram as chamas utilizando um caminhão pipa e confirmaram que, dentro do veículo, havia restos mortais de uma pessoa. Equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Ipatinga também foi acionada para remover o corpo de dentro do veículo.

O caso foi descoberto por um trabalhador de uma empresa prestadora de serviços para a Cenibra que, ao fazer ronda no local, deparou com o carro em chamas nas proximidades da Lagoa Campus Piau e acionou imediatamente os responsáveis pelo caminhão pipa, para apagar o fogo. Também acionou a polícia em Ipatinga.

Com as chamas encerradas foi confirmado que havia uma pessoa morta no local, mas sem qualquer possibilidade de encontrar documentos.

O corpo carbonizado estava no lado do motorista, tombado para a poltrona do carona.

A caminhonete Fiat Toro Freedom, branca, placas QNR-0276, de Ipatinga, foi totalmente incinerada. A única identificação no local era a placa da Fiat Toro. A partir dela, a vítima foi identificada inicialmente como Paulo Rodrigues dos Reis, de 57 anos, morador da rua Niterói, no bairro Veneza II em Ipatinga. A confirmação oficial depende de exames da Medicina-Legal.

A perícia da Polícia Civil da Delegacia da PC de Caratinga compareceu no local e liberou o corpo para o Instituto Médico-Legal de Caratinga.

Entretanto, conhecidos informaram, nos levantamentos da Polícia Militar de Ipatinga, que nessa sexta-feira (7) à noite Paulo Rodrigues estava em uma festa e que, após receber uma ligação, saiu em seu carro sem dar explicações. Há indícios de um homicídio e o caso ainda está em apuração.

Fonte: Diário do Aço