Departamento Municipal de Indústria e Comércio promove Café Empresarial com representante do BDMG e do Inova

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal realizou na noite da última quinta-feira (30/08), por meio do seu Departamento de Indústria e Comércio, uma reunião com empresários locais e representantes do BDMG e da Fundação Inova, responsável por ações de recuperação dos danos provocados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, no fim de 2015.

O evento, batizado como Café Empresarial, teve como propósito discutir um plano de estímulo à economia para promover novas cadeias de negócios e incentivar empreendedores da região nesse sentido.

A iniciativa integra o conjunto de programas criados para beneficiar comunidades afetadas com o desastre de Mariana.

A reunião foi aberta pela diretora do Departamento de Indústria e Comércio, Diana Tostes, que falou sobre a importância do encontro para o município.

Carlos Heinisch, gerente de relações institucionais da Inova, destacou que os danos estão sendo reparados com uma visão de futuro, buscando promover o desenvolvimento econômico das localidades atingidas com o rompimento da barragem.

Carlos enfatizou que a Inova vem desenvolvendo mais de 42 programas ao longo da bacia focados nas áreas socioambientais, como, saneamento, além, claro, do assessoramento técnico aos municípios integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce para o Programa de Saneamento.

Entre a série de medidas para fomentar a economia da região afetada está o estímulo à saúde financeira de micro e pequenos negócios, está a oferta de uma linha de crédito, por meio do Fundo Desenvolve Rio Doce. O assunto foi apresentado pelo gerente de relacionamento do BDMG, Aelton Alves da Conceição. Segundo ele, “em dez meses, R$ 15,8 milhões foram emprestados para cerca de 600 empresas de Minas e do Espírito Santo, com taxas de juros mais atrativas que a média do mercado”.

A reunião contou com a presença do prefeito municipal, Willian Batista de Calais, que agradeceu a participação de todos os comerciantes, enfatizando que a união do grupo é fundamental para a conquista de benefícios para todos.

A criação de uma Rede de Comerciantes Protegidos também foi assunto da reunião. O projeto, que busca inibir ações criminosas nos estabelecimentos comerciais, como roubos, foi apresentado pelo tenente Edenilson. “A exemplo do que foi criado no distrito de Revés do Belém, vamos criar essa Rede aqui na sede, um sistema muito eficaz e que vai proporcionar segurança aos nossos comerciantes, à nossa comunidade”, anunciou.

A vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, elogiou a iniciativa do Departamento de Indústria e Comércio e disse que o setor pode contar com o seu apoio no desenvolvimento de ações que venham colaborar para com o aquecimento da economia e geração de renda locais.