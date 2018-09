Candidato ao governo de Minas, Adalclever Lopes visita Caratinga na tarde hoje

Está previsto que Henrique Meirelles, que concorre à presidência, faça parte da comitiva

CARATINGA – Na tarde hoje, Adalclever Lopes (MDB), que concorre ao governo pela coligação Minas Tem Jeito, formada por MDB/PDT/PODE/PRB/PV/PROS/DissidênciaPSB, visita Caratinga. Está previsto que Henrique Meirelles (MDB), candidato à presidência da República, faça parte da comitiva.

Segundo a assessoria de campanha de Adalclever Lopes, sua chegada está programada para às 14h. Seu primeiro compromisso é uma coletiva de imprensa na sala VIP do aeroporto de Caratinga.

Às 14h30 será feita carreata do aeroporto até o centro de Caratinga. Então, Adalclever Lopes e Henrique Meirelles fazem caminhada e se reúnem com populares no Café Íris. Em seguida, às 16h30, haverá um encontro dos candidatos com lideranças regionais. Esse encontro será no auditório do Unec, situado a avenida Moacyr de Mattos, nº 49, centro.