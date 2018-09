Valeu garotada!

O ginásio Alfeu Chaves, no clube América, foi palco mais uma vez de uma das etapas do Campeonato Mineiro de vôlei sub 17, a chamada AR4. Os meninos do projeto América Vôlei, comandados pelo técnico multicampeão Gilson Bispo, alcançaram um feito inesperado para tão pouco tempo de trabalho. (O projeto foi criado em 2016 pela ex-diretoria do clube). Neste final de semana, bateram por 02 sets a 01 ótima equipe campeão mineira do USIPA. O feito se torna ainda maior, sabendo que um trabalho de dois anos, alguns dos garotos estão a menos tempo, conseguiu não só jogar de igual pra igual com um projeto de décadas, que é visto como referência no país, como venceu. Não me canso de parabenizar essa galerinha dedicada e boa de bola.

Mineiros: Sem vitória na rodada

A rodada do final de semana não foi nada boa para os mineiros. O América teve o chamado “jogo de seis pontos” contra o ameaçado Vitória em Salvador. Confesso que tinha uma expectativa melhor sobre esse jogo para o Coelho. Entretanto, os donos da casa foram superiores depois da expulsão do Rafael Moura aos 15 do primeiro tempo. Isso sem dúvida foi preponderante para o mal resultado.

O Atlético foi a São Paulo encarar o Corinthians. O Galo que só está disputando o Brasileirão, vê com esse empate, as chances de brigar pelo título diminuir cada vez mais. O time de Thiago Larghi teve enormes dificuldades na criação. Ameaçou pouco o adversário. A sexta posição com 35 pontos não seria ruim, caso não significasse 11 pontos atrás do líder São Paulo. É preciso resolver esses problemas o quanto antes, sob pena de colocar em risco até mesmo uma vaga pra Libertadores.

O Cruzeiro não esconde que sua prioridade são as Copas Libertadores e do Brasil. Porém, sabe que é arriscado ficar muito longe da parte de cima da tabela do Brasileirão. O empate diante do Internacional deixou a Raposa ainda na sétima posição com 31 pontos. Portanto, na briga por uma vaga na próxima competição continental.

Semifinal da Copa do Brasil: Será que tem favorito?

Flamengo x Corinthians, Palmeira x Cruzeiro. Sem dúvida dois grandes clássicos que prometem muitas emoções. O mata-mata tem esse charme decisivo onde qualquer falha individual, ou uma má apresentação coletiva pode comprometer toda a campanha. No papel, o Corinthians é quem teoricamente tem menos qualidade no elenco. Porém, eliminado na Libertadores e sem chance de título no Brasileirão, é quem deverá concentrar todas as atenções na Copa do Brasil. Os demais, ainda estão em outras frentes. Portanto, isso na minha humilde opinião igual tudo.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com