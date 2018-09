PAINEL 04-09-2018

Aterro sanitário

Na pauta de hoje da reunião da Câmara, o executivo encaminha um projeto de lei que autoriza a recepção de resíduos domiciliares, industriais e aqueles gerados por estabelecimentos prestadores de serviços de saúde e correlatos, oriundos de outros municípios pelo Aterro Sanitário de Caratinga.

Mais lixo?

Como assim mais lixo? Todo o lixo das outras cidades também será depositado no aterro de Caratinga? Se para a cidade as reclamações já são muitas, imagina recebendo resíduos de toda a região… Será que o aterro dá conta?

Crédito

Já em segunda votação, mais um projeto de lei do executivo entra em discussão hoje. Fica criado crédito especial no valor de R$ 110 mil ao orçamento do exercício de 2018, destinados a atender despesas da Secretaria de Obras Públicas e Defesa Social.

Calçadas

As calçadas da cidade, principalmente da área central estão muito danificadas, os buracos costumam ser tão grandes quanto os das ruas. Diante dessa situação caótica, o vereador Diego pede que a Secretaria de Obras realize reforma de todo o piso padrão das calçadas da área urbana, além de colocar piso que atenda às exigências de portadores de deficiência visual.

Adalclever Lopes

O candidato a governador de Minas Gerais pelo MDB, Adalclever Lopes estaria ontem aqui na cidade, mas como tinha outros compromissos, a visita ficou marcada para quinta-feira (6).

Pedro Leitão

Nesse último final de semana o candidato a deputado federal pelo PV, Pedro Leitão, visitou algumas cidades vizinhas. Pedro esteve em Santa Bárbara do Leste e em Santa Rita de Minas onde foi muito bem recebido pela população.