Jogador morre ao sofrer mal súbito

Pelezinho faleceu durante uma partida de futebol disputada em São José do Batatal

DA REDAÇÃO – Morreu neste domingo (2), o jogador de futebol Joaquim Amorim Camilo, 42 anos, mais conhecido como ‘Pelezinho’. Ele sofreu um mal súbito e faleceu durante um jogo pela Copa Distrital de Ubaporanga.

A fatalidade aconteceu por volta das 17h, em São José do Batatal. O time da casa vencia o Caiana por 2 a 0 e aos 42 minutos do segundo tempo, o jogador caiu no gramado. Os jogadores dos dois times correram para ajudar o atleta. Em seguida a ambulância da Prefeitura de Ubaporanga que estava no local, socorreu Pelezinho às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga, mas já chegou sem vida à unidade de saúde.

Segundo familiares, Pelezinho não tinha histórico de problemas de saúde. O velório aconteceu no dia de ontem em Sapucaia. Logo após houve o sepultamento no cemitério daquele distrito.

HISTÓRICO

O colunista Rogério Silva escreveu sobre a vida do atleta e amigo Pelezinho:

“Confesso que fiquei sem palavras pra falar de nosso amigo Pelezinho. Mas, vou tentar: Nem só de alegria vive o futebol. A nota triste deste final de semana foi o falecimento em campo de um dos mais conhecidos jogadores do futebol regional. Joaquim de Amorim Camilo, mais conhecido como Pelezinho, tinha 42 anos. Natural de Conceição de Ipanema. Porém, morava no distrito de Sapucaia desde os sete anos de idade. Foi revelado no Vila Nova de Sapucaia. Se destacou como atacante rápido e habilidoso. Com o passar do tempo, foi trocando a vitalidade pela experiência e se tornou um ótimo zagueiro. Conquistou títulos por onde passou. Campeão várias vezes por diversas equipes do Regional de Caratinga, era sempre requisitado para emprestar seu futebol de muita qualidade em Copas Distritais em todas as cidades vizinhas. Este ano, iria jogar mais uma vez o certame. Dessa vez, usando a camisa do Juca Antônio. Mas, quis o destino, que atuando no domingo (2) à tarde na Copa distrital de Ubaporanga, aos 42 minutos do segundo tempo, partida em que sua equipe o São José, vencia o Caiana por 2 a 0, fora de qualquer disputa de bola, fosse ao solo, vítima de um mal súbito. Sem dúvida uma notícia muito triste para nosso futebol. Deus conforte toda a família e todos nos amigos desse cara espetacular. Humildade em pessoa!”.