Super Regional começou com tudo

CARATINGA – O primeiro domingo de setembro foi de bola rolando para a primeira rodada do Super Regional de Caratinga 2018. 12 times, divididos em três grupos, foram a campo para iniciar a lutar pelo título mais importante, e tradicional do nosso futebol amador.

Grupo A: Santa Cruz 3 x 0 Primavera de Piedade, Força Jovem de Piedade 0 x 1 Santo Antônio

Grupo B: Esplanada 5 x 1 1º de Maio, América Santa Efigênia 0 x 0 Promessas de Santa Bárbara

Grupo C: Fluminense 1 x 1 Bairro das Graças, Juca Antônio 0 x 0 Atlético Salatiel

Apesar de dois jogos com placares em branco, 12 gols foram marcados na primeira rodada, tendo assim, uma média de dois gols por partida. Os destaques certamente ficaram para a goleada do Esplanada em casa sobre o 1º de Maio, e a estreia do Santa Cruz fazendo 3 a 0 no Primavera.

SANTA CRUZ 3 X 0 PRIMAVERA DE PIEDADE

Como sempre acontece em começo de certame, o público foi apenas modesto no estádio Dr. Maninho para assistir a abertura do campeonato. O Tricolor, que começou a campanha sonhando com o tricampeonato, recebeu o Primavera de Piedade que retorna ao Regional depois de cinco anos ausente. Quando a bola rolou, a ansiedade da estreia e até mesmo o desentrosamento de alguns jogadores que nunca haviam atuado juntos ficou evidente. O Santa Cruz tomava a iniciativa do jogo, enquanto o time de Piedade tenta arriscar nos contra ataques e em algumas jogadas de bola parada.

Aos 29 minutos da etapa inicial, o tricolor aumentou a pressão, depois de uma desatenção da defesa azul, o lateral Marco Aurélio aproveitou a bobeira e marcou de cabeça o gol do Gorila. O Primavera não se desorganizou e manteve a estratégia. O time do técnico Renato Peixe chegou a criar algumas boas chances desperdiçadas pelo ataque.

O segundo tempo começou num ritmo mais lento devido ao sol forte e cansaço das equipes. Porém, novamente num ataque bem tramado e rápido aos 12 minutos, o Santa Cruz chegou ao segundo gol através do volantão Edson que entrou na área, e completou um cruzamento vindo da esquerda para estufar as redes do veterano Célio. Com 2 a 0 no marcado, o Tricolor passou a tocar a bola e atrair o adversário. A estratégia deu certo, aos 17 minutos, Hercules recebeu na entrada da área, passou pelo marcador, ajeitou o corpo, e bateu rasteiro sem chance para o goleirão do Primavera. O time azul e branco de Piedade não teve força para reagir e o placar ficou em 3 a 0 para o Santa Cruz.

Santa Cruz: William, Marco Aurélio, Wilson, Raí, Lucas (Caíque), Edson (Xandinho), Marlon (Joãozinho), Juliano, Hercules (Canibal), Rogerinho (Caeca, depois Cassinho), Cleuber. Técnico: Dedel

Primavera: Célio, Fabri, Alan, Horácio, Cleverson, Paulão, PH, Geovani, Teco, Caleb, Leandro (Gustavo). Técnico: Renato Peixe

Arbitragem: Hélcio Geraldo da Silva foi o árbitro central. Auxiliado por François Pinto da Silva e Luiz Fernando da Silva. Tecnicamente o árbitro não comprometeu. Tampouco interferiu negativamente no jogo. Porém, disciplinarmente, deixou a desejar. Demorou a usar advertência com cartão amarelo quando o jogo esquentou. Deixou o jogo se tornar falado demais e jogadores batendo boca. Faltou um pulso mais firme. Por sorte, os próprios jogadores e bancos resolveram jogar mais e reclamar menos. Dependesse dele, poderia ter descambado.