Inovação na Pós-Graduação UNEC

Centro Universitário de Caratinga reformula cursos de especialização em diversas áreas do conhecimento

CARATINGA – Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). De acordo com o professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, a instituição oferece dezenas de modalidades de pós-graduação lato sensu com grade curricular reformulada e professores de referência no Brasil. Os interessados podem procurar informações detalhadas pelo site www.unec.edu.br.

De acordo com a coordenadora de Pós-Graduação do UNEC, Paula Ribeiro de Souza, os cursos abrangem diversas áreas do conhecimento. “Temos, por exemplo, especialização em Direito Público, Acupuntura, Língua Inglesa e Ciências da Religião. Queremos possibilitar ao aluno o aprofundamento do conhecimento teórico-prático e também a expansão de sua rede de contatos profissionais. Para isso nós contamos com os melhores profissionais atuantes no mercado e a parceria com professores vindos de diversos estados”, comenta.

A diversidade de perfis atrai também públicos variados. Karina Brasil é coordenadora do curso Transtorno do Espectro Autista e conta que os conhecimentos são de interesse não só dos profissionais da saúde. “Podem se inscrever todos os que estão envolvidos, de alguma maneira, com pessoas que tenham o transtorno. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, professores, pais, cuidadores e familiares”, detalha.

Já o curso Psicologia Criminal é destinado a profissionais da segurança pública, além dos envolvidos na temática da saúde mental. “Pretendemos trazer um enfoque sistêmico sobre a segurança, levantando a discussão dos fatores que podem levar uma pessoa à criminalidade. Temos uma parceria com a Polícia Militar, então há muitos policiais interessados no curso, além de psicólogos, advogados e outros profissionais”, afirma Caio Cesar Gomes, coordenador da especialização.

O professor José Geraldo Batista coordena dois cursos da área de Letras, Estudos Linguísticos e em Estudos Literários. Ele explica que mesmo esses cursos podem ter seu público-alvo ampliado. “Qualquer profissional da área de educação pode se interessar pelo tema, assim como pessoas que gostam de literatura. Estamos em uma região com muitos escritores e precisamos cada vez mais ter uma linguagem apurada, apurar a questão linguística e literária na sociedade”, ensina.

A ação do ser humano sobre a natureza e seus impactos é o tema central de outro curso de pós-graduação, Avaliação de Risco e Perícia Ambiental. O coordenador da especialização é o professor Cleber Ramon Rodrigues, que aponta para a necessidade do mercado nessa área. “Algumas comarcas precisam de peritos aptos a avaliarem esses impactos no meio urbano e rural. Agrônomos, geógrafos e geólogos estão entre os profissionais que podem fazer essa especialização, tornando-se qualificados para fornecer relatórios confiáveis”, ressalta.