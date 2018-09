PAINEL 02-09-2018

Café

As oscilações do real frente ao dólar se tornaram ainda mais bruscas e fortes na última semana. Ao crescente cenário de incertezas no Brasil à medida que se aproxima nossa eleição presidencial e no exterior com a escalada na guerra comercial entre os EUA e a China, veio se juntar nos últimos dias uma pressão extra com o agravamento na crise argentina. Nossos vizinhos assistiram a uma nova desvalorização de sua moeda, que levou o Banco Central argentino a subir os juros de 45% para 60% ao ano. Complicado!!!

Café II

O sobe e desce do valor do dólar frente ao real teve seu auge ontem no decorrer da sessão quando chegou a subir 2,35% batendo em R$ 4,2144, seu segundo maior valor desde o início do Plano Real. A máxima histórica, de R$ 4,2484, aconteceu em 24 de setembro de 2015 (Valor Econômico).

Café III

Na bolsa de café futuro, fundos e especuladores aproveitaram a pressão sobre o real para voltar a derrubar o valor dos contratos de café. As cotações em Nova Iorque fecharam em alta na segunda-feira (27/08), mas nos demais dias da semana fecharam no negativo, acumulando no período 290 pontos de baixa, se aproximando novamente do patamar de um dólar por libra peso. Para ajudar a pressão baixista, o pano de fundo nos fundamentos é que o Brasil, maior produtor de café do mundo, está colhendo uma safra recorde. Dia após dia, como um mantra, operadores e analistas relembram esse fato ao mercado e vão consolidando a imagem de um grande excesso de produção no Brasil.

Café IV

“A safra é recorde, mas o volume produzido é apenas o necessário para o Brasil”, comentam analista do setor. Além do Brasil ser o maior produtor, é também o maior exportador e segundo maior consumidor de café do mundo, cumprir seus compromissos na exportação e no consumo interno é muito volume do moca. Em junho de 2019, quando termina o atual ano-safra, nossa safra recorde estará praticamente zerada, restando (se restar) muito pouco café para ajudar a cumprir nossos compromissos no ano-safra seguinte, quando colheremos uma safra de arábica de ciclo baixo. Apesar da safra recorde não haverá sobras.

Café V

O mercado é voraz e nada mais importa. Nem o fato de que os excepcionais volumes exportados pelo Brasil de 108 milhões de sacas nos últimos 3 anos, responsável pela produção de um terço do café consumido no mundo, com o término dos estoques de passagem pela primeira vez em sua longa história do Brasil. O mercado não enxerga à frente que em 2018 em diante dependemos da produção do ano para cumprir nossos compromissos, sem os estoques reguladores com tampão para o consumo mundial.

Café VI

No mercado físico brasileiro, a queda das cotações em Nova Iorque e o consequente baixo valor das ofertas, continuam dificultando o fechamento de um volume maior de negócios. Mesmo assim as vendas vão acontecendo por necessidade de “caixa” dos cafeicultores. Estamos no final do período de colheita, devem faltar ainda uns 5% para serem colhidos, e são significativas as despesas dos produtores. Os boletos das multinacionais de insumos, empréstimos bancários e as entregas futuras começam a volumar-se neste período de setembro a outubro, daí a necessidade de negócios.

Café e Coca-Cola

Atestando os excelentes resultados das indústrias de café com suas grandes margens de lucro e consumo mundial em alta, mais um grupo internacional ampliou sua atuação no mercado de café. Aumentando fortemente sua aposta no ramo de café, a Coca-Cola anunciou a aquisição da rede britânica de café e cafeterias Costa por 3,9 bilhões de libras, ou seja, US$ 5,1 bilhões, a maior aquisição da Coca Cola em oito anos.

Política

Ontem, o prefeito Dr. Welington anunciou seu apoio ao deputado Mauro Lopes, que disputa seu sétimo mandato. O candidato ainda inaugurou seus comitês eleitorais em Caratinga.

Welington Moreira

Para o prefeito é caminho de conciliação política regional. Em momento de crise forte da federação brasileira, o prefeito parece optar pela conciliação para que Caratinga e região não caiam na falta de representação política e se fragilize economicamente. Se para muitos é a mudança e que irá fortalecer, para o prefeito é a união de forças.

Rominho Costa

Quem anda distante do deputado Mauro Lopes é o vereador Rominho Costa. Nos bastidores o vereador não estaria em nada gostando da aproximação do prefeito com o grupo do MDB. Para os próximos de Rominho, o vereador almeja ser o candidato a prefeito pelo partido em 2020 e com Welington tão próximo de Mauro Lopes, as coisas não estariam no agrado de Costa.

MDB

O maior partido de Caratinga, o MDB, sempre esteve com seu diretório muito afiado com deputado Mauro Lopes. Pós-Dário Grossi foi ele quem comandou o partido na santa terrinha. Agora uma perguntinha? Como ser candidato pelo partido sem estar na confiança de Mauro Lopes. Rominho muda de atitude política e se aproxima de Mauro Lopes ou então terá de procurar outras bandeiras partidárias; é que analistas apontam como futuro para Rominho.

Pedro Leitão

Os analistas da política local enxergam o grande entusiasmo do candidato do PV Pedro Leitão na disputa eleitoral. Quem vem acompanhando de perto, percebe que os contatos que Pedro vem fazendo em várias cidades e sua dedicação à campanha.

Borges

O sargento Borges, que foi secretário de Defesa Civil do governo de Marco Antônio Junqueira, é candidato a deputado estadual pelo PSL, partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Analistas da política já comentam que Borges está pegando a carona na garupa de Bolsonaro e acreditam que na santa terrinha o candidato a presidente terá muitos votos, mas a votação de Borges ainda é uma incógnita. As urnas dirão.

Aécio Neves

O senador Aécio Neves vem para disputa a deputado federal por Minas Gerais. Para alguns, ele foi o melhor governador que passou pelas montanhas mineiras, mas os escândalos levaram Aécio a um espaço menor na política. O certo que apesar dos pesares na santa terrinha tem muita gente já manifestou que vota em Aécio. Vamos ver quantos votos ele tem nas urnas mineiras.

Dilma

Por outro lado, a ex-presidente Dilma vem dando gás a campanha de Fernando Pimentel que tem uma aprovação sofrível ao governo de Minas. Se o PT foi inteligente trazendo Dilma para o senado, claro que foi. Se ajudará Pimentel? Aí só saberemos nas urnas.