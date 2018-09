Assassinato no centro de Caratinga

CARATINGA – Daniel Divino dos Santos, 40 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (31/08). O crime aconteceu na Avenida Presidente Tancredo Neves, no centro. A vítima foi assassinada quando estava dentro de um carro. A Polícia Militar fez levantamentos e já tem as características de um suspeito. Existe a hipótese que o homicídio tenha motivação passional.

Às 21h05, a PM recebeu a informação de que um homem estaria agonizando no interior de um veículo. Os bombeiros militares também foram acionados. “Fizemos nossos trabalhos de praxe. Verificamos que a vítima tinha um ferimento feito por arma branca na região peitoral e não apresentava os sinais vitais”, relatou sargento Schelber.

Conforme os levantamentos feitos pela PM, o autor é um indivíduo de cor parda, gordo e que vestia bermuda e camiseta. Segundo Perícia Técnica da Polícia Civil, foram três golpes que atingiram a mão, o quadril e o peito da vítima. Pelos indícios, foi usada uma faca para o cometimento do crime.

Daniel era funcionário de um supermercado e foi encontrado dentro de um Gol, mas o veículo não era de sua propriedade. Os militares vasculharam o automóvel e encontraram uma carteira nacional de habilitação (CNH) que pertence a uma mulher (dona do carro) e dois celulares. Um dos celulares é da vítima, mas o outro seria do ex-marido da mulher da CNH localizada dentro do Gol.

Dando prosseguimento aos levantamentos, os policiais souberam que a mulher esteve em uma igreja situada nas imediações de onde aconteceu o crime, mas depois saiu. Em seguida, a PM fez contato na residência dessa mulher, mas ela não se encontrava no imóvel. Os filhos disseram que ela saiu em seu carro e foi até a igreja.

Os militares tomaram conhecimento que a mulher está separada e que o ex-marido reside em Entre Folhas. Uma guarnição foi até a casa desse suspeito, mas ele tinha saído e comentado que viria à Caratinga para resolver algo e depois viajaria para São Paulo.

A PM fez rastreamento, mas tanto a mulher quanto o homem não tinham sido localizados até o final dessa edição.