Agradecer muito

Depois do lançamento de meu livro e comemoração de meus 40 anos de literatura, ainda estou experimentando a alegria que meus amigos me proporcionaram. Foi um momento inesquecível que guardarei para sempre como alento e recompensa.

É preciso agradecer. Primeiramente a Deus a saúde e o entusiasmo e poder dar continuidade ao meu trabalho. À mãe de Deus, pela proteção materna de sempre. Agradeço à imprensa: ao Diário de Caratinga, à Semana, ao Eduardo Fraga Zopelar, à Fernanda Freitas, que além das entrevistas, ainda me prestou uma significativa homenagem com o arquivo confidencial que tanto me emocionou. Ao professor Antônio Fonseca a cessão do espaço no UNEC. Aos patrocinadores que, generosos, permitiram-me fazer uma festa de arte. Ao prefeito Dr. Welington, a ajuda essencial. Ter um prefeito tão sensível à cultura é um prêmio, e ele tem sido muito gentil comigo. Ao Dr. Mauro Lopes pela ajuda grandiosa. Ele tem sido meu companheiro nos lançamentos. Ao Gian José de Araújo Lacerda e Carlos Augusto Ribeiro Carli, que com amizade nunca deixaram de me apoiar. Agradecer as flores de Ivanir, Francisco Bomfim e Lourdinha e de minha neta Cecília. Agradecer a presença de Hernandes, representante do prefeito e ao Departamento Municipal de Cultura juntamente com Andreia Marques de Figueiredo que tudo fizeram em favor do evento. À Lucrécia, que esteve sempre do meu lado com seu riso de festa e grande ajuda. À Landislene, Superintendente Regional de Ensino, cuja presença me alegrou muito. Com a alma de joelhos agradeço às escolas. Tocou-me profundamente a homenagem da Ângela Fernandes Lage, Glorinha e escola Pingo de Gente, com palavras boas, bolo e cantos de alegria. À minha família, cuja celebração fez meu coração bater mais forte. Aos acadêmicos de Letras de Caratinga que estiveram presentes. Ao Hélio Soares do Amaral, meu amigo de tanto tempo a me dedicar palavras tão bonitas. Ao Humberto Luiz Salustiano Costa e Vanda. Um agradecimento, que é quase uma prece, envio ao meu querido Monsenhor Raul que nunca faltou aos meus eventos com sua bênção e presença divina. Bem como o Padre Humberto Boreli que sempre me honra com sua presença. Também, Dra. Marlene Almeida Fernandes que não mediu sacrifícios para estar em minha festa. Obrigada a todos que estiveram lá prestigiando-me com presença e ternura. Os amigos que encheram o recinto, são amigos de verdade, que conhecem meu trabalho e sabem dos benefícios do livro para as crianças. Que Deus abençoe a todos.

Ainda, agradecimento especial aos artistas que fizeram parte do momento de arte. Cito com carinho as meninas Layssa e Yasmim, declamadoras. Ao grupo de teatro IN Cena de Teófilo Otoni, ao coral Menino Jesus de Praga, ao grupo de teatro e dança de Ubaporanga, sob o comando de Lúcia Félix.

Um lance que muito me encantou, foi a presença de minha neta Luísa e seu marido Armando, agora neto também, trazendo minha bisneta Ana Luísa. Já pensaram no tamanho da alegria ao ver uma bisneta linda que enche de recompensas a minha estrada.

A apresentação do coral Menino Jesus de Praga foi dedicada a Onair de Freitas. Uma homenagem aos seus 90 anos de vida e à sua história como fotógrafo de Caratinga. Ontem, hoje e sempre. Fotografou tanto de nossa vida cotidiana que faz parte dela no álbum de nossos instantes preciosos. Foi em Caratinga que se realizou como profissional excelente, como figura participante da comunidade, como filho que o afeto adotou. Amou Caratinga em cada retrato que fez nos mais de 70 anos de atividades, como se ao bater a foto ele ali deixasse impressa sua alma de artista. Stael Abelha, Ziraldo, Agnaldo, trem de ferro, políticos, beldades, memória. Tudo de importante e belo foi passado em sua objetiva. Casado com Leda Barbosa de Freitas vivem em perfeita união. Ela, simpática e delicada, é a companheira ideal e uma amiga de todas as horas. A filha Fernanda, é outra joia de nossa comunidade. Com beleza e capacidade dirige o programa Negócios e Talento.

Numa prece de agradecimento a Deus, continuo minha lida na Educação e nos livros. Um abraço a todos os amigos e até outra oportunidade.

Marilene Godinho