Caratinguenses são destaques em corrida na neve

Corredores foram a Argentina com a equipe da RockSport Assessoria Esportiva

DA REDAÇÃO – A equipe da RockSport Assessoria Esportiva esteve no Mountain Do Fim do Mundo, no Ushuaia, Argentina, no último domingo, 26. O evento esportivo teve provas de 10Km, 21Km (meia maratona) e 42 Km (maratona), com percurso montanhoso em trechos cobertos por neve e gelo. Foram 22 atletas caratinguenses competindo com a equipe. Os atletas alcançaram pódio em todas as categorias e voltaram para Caratinga com sete troféus.

O coaching esportivo da RockSport, Érico Casagrande, explica que os resultados superaram as expectativas. “Foi uma experiência muito interessante correr na neve e no gelo, com temperaturas negativas. Apesar de alguns atletas sentirem essa diferença climática, muitos ficaram mais à vontade e tiveram um desempenho satisfatório. Conseguir sete lugares no pódio é uma grande realização para toda a equipe”.

O primeiro brasileiro a terminar a maratona (42 Km) foi Jorge Rocha, coaching esportivo da Rock Sport. Ele ficou no 5° lugar geral e em 1° na categoria de 30 a 36 anos. Junto com ele, subiu ao pódio seu sócio, Érico, em segundo lugar da categoria.

Na meia maratona (21 Km), a equipe conseguiu mais dois troféus, na categoria 18 a 29 anos: 2° lugar para Breno Cardoso, treinador da RockSport, e 3° para César Augusto. “É importante destacar que o atleta César ainda tem 17 anos. Mas, como não havia categoria para sua idade, foi encaixado numa categoria acima e teve um desempenho excelente”, informa Érico.

Para Breno, esta foi uma experiência única. “Esperava há tempos por esta prova e, com muito treino, tive o objetivo alcançado com sucesso”, conta o atleta. Eduardo Marcílio, que também correu a meia maratona, ficou satisfeito com seu desempenho. “Eu estava procurando este clima, estava com muita expectativa de correr na neve. O percurso foi bom e o meu desempenho foi acima das expectativas”.

Na prova de 10Km nove atletas da RockSport participaram e três subiram ao pódio. Na prova masculina, Michel Salim levou o 2° lugar e Silvio Araújo ficou em 4°, ambos na categoria geral. Também na categoria geral, mas da prova feminina, Nara Magalhães alcançou a 5ª colocação. Além de Nara, outras seis mulheres da equipe participaram da corrida.

ESPORTE E TURISMO

A viagem dos atletas de Caratinga ao Ushuaia, na Argentina, não foi apenas esportiva, foi também de lazer. Os participantes do Mountain Do Fim do Mundo saíram de Caratinga no dia 21 de agosto e só retornaram no dia 28, acompanhados de outras 22 pessoas, entre familiares e amigos, que foram com objetivo turístico.

Esta já é a quarta viagem que a equipe RockSport organiza para fora do país. Antes, a turma já esteve na Patagônia (Argentina), Machu Picchu (Peru) e Deserto do Saara (Marrocos). “O mais importante destas viagens é a integração. Não só dos corredores, mas também de nossos familiares e amigos. São ótimas oportunidades de vivermos experiências em grupo. A parceria com a Azultur agregou muito, por trazer turistas não corredores aos nossos passeios, que muitas vezes, por influência do grupo, acabam se interessando pelo universo da corrida”, diz Jorge.

Érico acrescenta que a viagem proporcionou experiências fantásticas para todos que fizeram o passeio. “Conhecemos lugares ainda não explorados pela grande maioria, no extremo sul do planeta, e fizemos atividades muito interessantes, como andar de moto na neve, caminhar nas montanhas e bosques nevados e passear de trenó puxado por cachorros”.

A equipe já se prepara para o próximo desafio. “Provavelmente será no Chile, na edição 2019 do Montain Do, no deserto do Atacama”, adianta Jorge, destacando a importância dos apoiadores do projeto. “A nossa participação em provas realizadas em lugares extremos, como esta do Ushuaia, só é possível porque temos parceiros como Unimed Caratinga, Clirad Medicina Diagnóstica, Recanto Fitness, Frical Alimentos, Farmácia Plena, SSX Gestão e Negócios, Sicoob Credileste e TSN Suplementos”.