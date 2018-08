Cláudio Roberto Santana Vitor, o ‘Claudinho’, é natural do Bairro Santa Cruz, em Caratinga. Atualmente é gerente do Banco do Brasil de Pinheiros, Espírito Santo. Ele esteve, recentemente em Caratinga visitando parentes e amigos. Na foto, Claudinho junto de Maurício Lima, que defendeu a seleção brasileira de vôlei e ganhou duas medalhas de ouro olímpicas.