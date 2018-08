PAINEL 31-08-2018

Adalclever

Adalclever e Adriana Buzelin lançaram suas candidaturas a governador e vice na manhã de quarta-feira (29) em Belo Horizonte. Adalclever disse que a “situação vergonhosa de atraso de salários de servidores e repasses obrigatórios para o município é preciso acabar urgentemente”.

Adalclever II

Em seu primeiro discurso após ser lançado oficialmente candidato a governador, Adalclever afirmou que fará uma campanha propositiva e que irá defender a construção de um novo modelo de desenvolvimento para o estado. “O povo mineiro não merece essa política de ódio entre dois partidos que mais uma vez escolheram passar as eleições disputando apenas qual deles é o maior responsável por essa situação desastrosa para qual os dois juntos trouxeram o nosso estado. Minas Gerais é muito maior do que isso”, afirmou Adalclever.

Marcio Lacerda

Durante o lançamento da candidatura, Marcio Lacerda afirmou mais uma vez seu apoio à Adalclever e disse acreditar na capacidade e honestidade do candidato ao governo de Minas. O evento contou também com a presença de Mauro Lopes (MDB) e Pedro Leitão (PV).

Campanhas na mídia

Hoje começam as propagandas eleitorais de rádio e TV. É mais uma oportunidade do eleitor conhecer, ou ao menos tentar conhecer, em quem votará. Faltam exatamente 37 dias para decidirmos o futuro do nosso país.

Mauro Lopes

O deputado federal Mauro Lopes inaugura seus comitês em Caratinga na manhã deste sábado (1º/9). Os comitês estão localizados no bairro Santa Cruz e no Centro. Mauro Lopes concorre ao seu sétimo mandato. E nesse quesito que as opiniões se dividem sobre o candidato; pois para alguns ele é experiente, mas para outros existe certo desgaste.

‘Praga de padre’

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora parece que está sofrendo com a “praga de padre”, pois toda vez que alguém decide ajudar, como foi o caso do empresário Renato da Casa do Ciclista, acaba sendo impedido e ficando desencantado.

Cidade Limpa

Recentemente, cavalos foram vistos pelas ruas de Caratinga. Mas agora algo está sendo feito. A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, deu início à Operação Cidade Limpa. Segundo informações, essa ação será desenvolvida continuamente e tem o objetivo de alertar os proprietários que as vias públicas não são locais para manter animais soltos. Animais também estão sendo recolhidos e levados para o Parque de Exposições, no bairro das Graças.