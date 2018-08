Homem é morto a tiros no córrego do Suíço

CARATINGA – Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (29) numa estrada vicinal que fica no córrego dos Costa, região do córrego do Suíço, zona rural de Caratinga. João Costa da Silva, 49 anos, foi morto a tiros. A suspeita é que o crime tenha motivação passional.

Por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a vítima deu entrada já sem vida. João foi alvejado por três disparos de arma de fogo calibre .380. Os militares fizeram diligências e testemunhas disseram o nome de um suspeito e a possível motivação. Essas testemunhas também contaram que a vítima conversava ao celular quando um indivíduo chegou numa moto e efetuou os disparos. Neste momento, João disse ao telefone que tinha sido alvejado, mas que não reconheceu o autor.

De acordo com áudios no celular da filha da vítima, ela tomou conhecimento do fato e pediu que fosse ajudar o seu pai. Então, os irmãos de João foram até o local e depararam com ele caído ao chão. Em seguida o levaram até a UPA, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O telefone da vítima foi entregue a PM para ajudar na elucidação do caso. Foi feito rastreamento, mas o suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.