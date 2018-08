PAINEL 30-08-2018

Entrevistas

A série de entrevistas no Jornal Nacional com os presidenciáveis prometem ser acaloradas. A mais polêmica delas, até o momento, foi a participação do candidato Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, o ápice do assunto foi quem melhor teria atacado quem. Enquanto isso, as propostas dos candidatos, que é o que interessa, pouco têm sido comentadas.

Atraso escolar I

No Brasil, há mais de 35 milhões de estudantes matriculados no ensino fundamental e médio. Deste número, mais de sete milhões vão à escola, porém estão em situação de “distorção idade-série”, ou seja, possuem dois ou mais anos de atraso escolar. Os dados fazem parte do estudo “Panorama da distorção de idade-série no Brasil”, divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Atraso escolar II

Em Caratinga, segundo o mesmo estudo, 14,1% dos estudantes matriculados estão em situação de distorção idade-série. Em algumas escolas, quase a metade dos alunos matriculados estão em atraso escolar. Seria o momento de avaliar o que tem provocado este fenômeno no município e pensar em políticas que combatam o fracasso escolar.

Desastre ambiental

No dia 5 de setembro, Caratinga receberá historiadores e arquitetos da empresa Estilo Nacional, que irão tratar sobre o Diagnóstico de Impactos do Rompimento da Barragem de Fundão de Mariana. O encontro acontecerá às 14h30, na Secretaria de Cultura e é aberto ao público. Como já divulgado, uma área de Caratinga, ainda que em menor proporção se comparado a outros municípios, também foi atingida pelo desastre ambiental.

FPM I

Será creditado hoje, nas contas das prefeituras brasileiras, o repasse do FPM referente ao 3º decêndio do mês. O valor é de R$ 1.880.894.705,38, já descontada a retenção do Fundeb. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante chega a R$ 2.351.118.381,73.

FPM II

Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mostra que 135 cidades do interior do Brasil poderão receber menos recursos do FPM em 2019, a partir da nova estimativa populacional divulgada pelo IBGE. O estudo estima que outros 105 municípios tiveram aumento do coeficiente usado para calcular a cota do FPM e poderão receber mais verbas da União do que no ano passado. De acordo com os dados, 5.330 municípios mantiveram o coeficiente de 2017.

FPM III

Caratinga está dentre os municípios que tiveram redução, passou de 91.841 habitantes com base em julho de 2017 para 91.503 na estimativa julho/2018. Com isso, entra na lista dos que podem receber menos recursos, tendo uma queda no coeficiente de 3 para 2,80. Lembrando que os municípios ainda podem contestar as estimativas populacionais.