Equipe caratinguense conquista Copa Viçosa de Peteca

DA REDAÇÃO – A Copa Viçosa de Peteca aconteceu neste mês de agosto no Clube Campestre daquela cidade. E a equipe caratinguense, composta por Kim, Maycon Moreira e Márcio Magalhães, foi um dos destaques, vencendo na categoria Classe B.

De acordo com a organização, a competição foi privilegiada pelo nível técnico alto dos competidores que prevaleceu uma pontuação extra no ranking mineiro através do PEC 250, “o que faz a competição ser mais atraente e são distribuídos pontos aos melhores colocados de cada classe”.

A competição contou com atletas de Viçosa, Manhuaçu, Caratinga, Visconde do Rio Branco, Ubá, Cataguases, Ponte Nova e Sericita.

PREMIAÇÕES

Classe A: Campeão: Arlindo, Miler e Breno (Viçosa); vice-campeão: Fabiano, Babuche e Carlinhos (Cataguases);

Classe B: Campeão: Maycon, Kim e Márcio (Caratinga); vice-campeão: Eder e Gustavo (Viçosa);

Classe C: Campeão: Enéias e Ezequeias (Sericita); vice-campeão: Murilo e Ricardo (Visconde do Rio Branco).