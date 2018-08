Som de Minas é apresentado à comunidade

BOM JESUS DO GALHO – A vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, e o secretário de Cultura e Turismo, Odair Ribeiro, se reuniram na noite da última segunda-feira (27) para apresentar o projeto Som de Minas a um grupo de músicos e apoiadores do movimento musical da cidade.

Por meio desse projeto, serão realizadas no próximo fim de semana várias apresentações musicais na praça Padre Dionísio Homem de Faria.

O evento tem como objetivo motivar as pessoas a se envolver com músicas instrumentais, músicas mineiras e resgatar as apresentações da banda de música na cidade.

Segundo destaca Doutora Sabrina, que também é trompetista, o evento será o marco da retomada da efervescência cultural em Bom Jesus do Galho. “Já tivemos na cidade serenatas, serestas, rodas de choro, grupos musicais, banda de música, grupos de rock. Tudo isso deixou saudade. Agora, vamos reanimar esses movimentos, começando com o Som de Minas”.

A vice-prefeita diz que, “despertar o interesse das pessoas pela música vai favorecer muito a reativação da banda de música local num futuro que acredito estar bem perto da gente”.

Odair Ribeiro disse que recebeu a notícia do projeto com muita satisfação e acredita que a iniciativa vá despertar a comunidade para a arte em suas muitas outras formas de manifestações, como o teatro, uma de suas paixões, segundo destaca.

O assessor de gabinete, Jadir Macedo, que representou o prefeito, Willian Batista de Calais, também reconhece o projeto como importante para o município, que carece de ações culturais que ajudem a despertar os talentos regionais.

Jadir motivou as pessoas a prestigiar o Som de Minas e a convidar o maior número de pessoas possível.

O pastor Mandú elogiou a iniciativa por entender “que a música sempre teve a sua importância na formação das pessoas”.

O Som de Minas conta com o patrocínio da Cenibra, via Ministério da Cultura, realização da empresa Criativo Produções e Assessoria, e apoio da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho.

SERVIÇO

Som de Minas. Circuito de Bandas e Música. Dia 1º de setembro (sábado), às 19h, show com o Choro do Vale e com o grupo Nós de Minas. Dia 2 (domingo), às 9h, 1º Encontro de Bandas de Música de Bom Jesus do Galho.