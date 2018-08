Doctum marca presença no evento Pitch Empreendedor

CARATINGA – Aconteceu no dia 18 de agosto, no salão do América Futebol Clube, a primeira edição do Pitch Empreendedor, o evento foi realizado pela SSX Gestão e Negócios, e teve como objetivo desenvolver o ecossistema empreendedor local, através de uma imersão no mundo do empreendedorismo, por meio de capacitação de alta performance e networwing.

Durante cerca de 10 horas, os participantes tiveram a chance de trocar experiências com outros empreendedores da região, apresentar seu modelo de negócio, conhecer novas marcas locais, se conectar e fazer negócios.

A palavra “pitch” é um termo muito usado no mundo empreendedor, das startups e dos negócios. Que segundo Jacson Tiola, empreendedor, que está à frente da organização do evento, pitch é uma apresentação rápida e objetiva de um modelo de negócio ou de uma ideia inovadora em um período de tempo determinado. Que neste caso, cada “pitcher”, teve 10 minutos para fazer sua apresentação para o público de empreendedores.

Além dos pitchs, o “Pitch Empreendedor” contou com a palestra do mentor Lucas Vercelino, especialista em autoconhecimento avançado e antifragilidade para empresários e do empreendedor e mentor Sylvio Araújo, diretor da SSX Gestão e Negócios, que falou sobre o método dos 8 Ps do marketing.

Dos 100 inscritos para o Pitch Empreendedor, 20 foram empreendedores dos mais variados segmentos que puderam subir ao palco para apresentarem o seu pitch. E 80 foram participantes empreendedores.

Para o coordenador do curso de Administração das Faculdades Doctum de Caratinga, “Pitch é um evento que veio para ficar no calendário da cidade, pois busca a transformação das ideias em grandes resultados. A DOCTUM se fez presente no evento. Através da participação da acadêmica do 6º período de Administração, Poliana Oliveira, demonstrando grande iniciativa e ação empreendedora e da docente do curso, Professora e Administradora Gisely Xavier.

A aluna Poliana Oliveira, desse que aprendeu muito no evento, e fez muitos contatos, ampliando seu networking, e destacou: “no Pitch Empreendedor pude perceber, que uma empresa bem organizada, bem estruturada, possui um diferencial competitivo maior que as outras. Uma empresa que participa em um evento deste, tem uma visão mais ampla do mercado atual e suas demandas, além de ganhar mais visibilidade, trazendo mais valor para seu empreendimento”.

Segundo a professora Gisely Xavier o evento veio fortalecer a rede de Empreendedores de Caratinga e região. Um momento de aprendizagem, conhecimento, troca de experiências e networking.