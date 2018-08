14,1% dos estudantes têm atraso escolar no município

Situação de distorção idade-série predomina na área rural, conforme estudo da Unicef

DA REDAÇÃO- Em Caratinga, há 13.161 alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio. Desses, 1.850 vão à escola, mas estão em situação de distorção idade-série, ou seja, possuem dois ou mais anos de atraso escolar. Uma taxa de 14,1%. Em algumas escolas, quase a metade dos alunos matriculados estão nesta condição.

São 1.173 estudantes do ensino fundamental e 677 estudantes do ensino médio. Destes, 262 estudam na rede municipal de ensino, enquanto outros 1.588 estão na rede estadual. Nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a maioria dos alunos tem um ano de atraso escolar.

Os dados são do estudo “Panorama da distorção idade-série no Brasil”, elaborado pela Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O documento faz um diagnóstico do atraso escolar por etapa de ensino na educação básica, por cor, raça e gênero, por regiões brasileiras, áreas rural e urbana e outros recortes territoriais, e também analisa a situação de crianças e adolescentes com deficiência.

Por gênero, a maioria destes estudantes é do sexo masculino, com o número de 1.131 estudantes (61,1%). A população parda é a mais afetada, sendo 58,2%. Por outro lado, a cor/raça não foi declarada por 10,7%. A distorção idade-série ocorre ainda de maneira mais predominante na área urbana, foram contabilizados 1.786 estudantes (96,5%) contra 64 da área rural (3,5%).

O documento ainda aponta caminhos para reverter o cenário, que a Unicef afirma imobilizar milhões de crianças e adolescentes no Brasil em um ciclo de “fracasso escolar”. Entre os próximos passos para garantir trajetórias de sucesso escolar, o UNICEF sugere realizar diagnósticos precisos da situação da distorção idade-série em nível municipal e estadual, a partir dos dados do Censo Escolar que estão organizados e disponibilizados pelo Unicef no site www.trajetoriaescolar.org.br.

A partir desses diagnósticos, estabelecer políticas públicas específicas– com foco nos mais vulneráveis; e desenvolver propostas pedagógicas de atenção especial a estudantes em risco de fracasso e abandono escolar.

SITUAÇÃO DAS ESCOLAS DE CARATINGA

Municipais

Escola Total de matrículas Total de alunos em distorção idade-série na escola Escola Municipal Antônio Martins Teixeira 40 2 Escola Municipal Barquinho Amarelo- Unidade I 349 45 Escola Municipal Bezerra de Menezes 247 18 Escola Municipal Dário Grossi- Unidade I 40 3 Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha 382 24 Escola Municipal Dona Sebastiana Rita Theodoro 32 3 Escola Municipal Dr. Maninho- Unidade I 122 7 Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Cortes 140 34 Escola Municipal Maria Aparecida de Oliveira 57 6 Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo 248 17 Escola Municipal Nestor Batista da Cruz de Educação Infantil e Ensino Fundamental 21 2 Escola Municipal Padre Antônio Batista de Carvalho 68 8 Escola Municipal Padre José Walleck 32 2 Escola Municipal Pedrina Alexandre do Nascimento 30 3 Escola Municipal Professora Conceição da Silva 143 17 Escola Municipal Professora Maria do Carmo Ribeiro 259 39 Escola Municipal Santa Efigênia 13 1 Escola Municipal Sebastião Clemente Vieira 82 6 Escola Municipal Sebastião dos Santos Rosa 119 10 Escola Municipal Sebastião Martins de Paiva 15 0 Escola Municipal Crispim de Aquino Ramos 147 7 Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes 193 8

Escolas Estaduais

Escola Total de matrículas Total de alunos em distorção idade-série na escola Escola Estadual Antônio Penna Sobrinho 218 31 Escola Estadual Coronel Florentino Miranda 217 57 Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves 340 155 Escola Estadual Dom Carloto 311 7 Escola Estadual Engenheiro Caldas 853 167 Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla 197 25 Escola Estadual Isabel Vieira 422 61 Escola Estadual João Moreira Franco 346 49 Escola Estadual José Augusto Ferreira 841 116 Escoa Estadual José Ferreira Mendes 55 9 Escola Estadual Juarez Canuto de Souza 804 56 Escola Estadual Manoel Cordeiro Lúcio 173 19 Escola Estadual Maria Alves da Silveira 211 36 Escola Estadual Maria Julia de Mattos 118 23 Escola Estadual Mary Lucca Chagas 241 26 Escola Estadual Maurílio Senra 110 24 Escola Estadual Menino Jesus de Praga 783 2 Escola Estadual Moacyr de Mattos 731 93 Escola Estadual Princesa Isabel 965 131 Escola Estadual Professor Joaquim Nunes 693 294 Escola Estadual Professora Maria Fontes 569 74 Escola Estadual Sinfrônio Fernandes 718 71 Escola Estadual Sudário Alves Pereira 390 45 Escola Estadual Venceslau 76 17