População de Caratinga cai para 91.503 habitantes, revela IBGE

Estimativa da população tem data de referência em 1º de julho de 2018. No mesmo período de 2017, município contabilizava 91.841 habitantes

DA REDAÇÃO- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2018. Estima-se que o Brasil tenha 208,5 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,82% entre 2017 e 2018.

As estimativas da população residente para os municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2018, foram calculadas com base na Projeção de População (Revisão 2018) divulgada em 25/07/2018. Essa revisão incorporou os imigrantes venezuelanos no estado de Roraima, dos quais 99% estavam concentrados nos municípios de Boa Vista e Pacaraima.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

A tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.). Em 2018, pouco mais da metade da população brasileira (57,0% ou 118,9 milhões de habitantes) vive em apenas 5,7% dos municípios (317), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes.

Os municípios com mais de 500 mil habitantes (46) concentram 31,2% da população do país (64,9 milhões de habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4%) possui até 20 mil habitantes e abriga apenas 15,4% da população do país (32,1 milhões de habitantes).

CARATINGA E REGIÃO

Em relação a 2017, a população de Caratinga caiu para 91.503 habitantes. No mesmo período daquele ano, o município contabilizava 91.841 habitantes.

Em um panorama regional, ainda foram identificados os seguintes resultados para julho/2018: Bom Jesus do Galho (15.010 habitantes), Entre Folhas (5.362 habitantes), Inhapim (24.204 habitantes), Piedade de Caratinga (8.426 habitantes), Santa Bárbara do Leste (8.113 habitantes), Santa Rita de Minas (7.155 habitantes), São Sebastião do Anta (6.479 habitantes), Ubaporanga (12.449 habitantes) e Vargem Alegre (6.491 habitantes).

ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO

Segundo a estimativa, municípios da região apresentam os seguintes dados. Entre parênteses estão os número da estimativa do ano anterior.

Bom Jesus do Galho

15.010 habitantes (2017 – 15.459)

Caratinga

91.503 habitantes (2017 – 91.841)

Entre Folhas

5.362 habitantes (2017 – 5.443)

Inhapim

24.204 habitantes (2017 – 24.792)

Piedade de Caratinga

8.426 habitantes (2017 – 8.247)

Santa Bárbara do Leste

8.113 habitantes (2017 – 8.180)

Santa Rita de Minas

7.155 habitantes (2017 – 7.149)

São Sebastião do Anta

6.479 habitantes (2017 – 6.419)

Ubaporanga

12.449 habitantes (2017 – 12.622)

Vargem Alegre

6.491 habitantes (2017 – 6.632)