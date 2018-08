Olimpíadas Especiais movimentam Campus II do Unec e reúnem alunos de Apaes de toda região

CARATINGA – O UNEC sediou um evento de inclusão social realizado em mais de 180 países. Iniciativa do Lions Clube Caratinga Itaúna, o 1º Festival das Olimpíadas Especiais Brasil aconteceu no último sábado, no Campus II do Centro Universitário de Caratinga e contou com total apoio da instituição.

A Unidade Acadêmica II do UNEC viveu um momento único. A instituição sediou um evento de inclusão social que é realizado em mais 180 países. As Olimpíadas Especiais Brasil foram promovidas pelo Lions Clube Caratinga Itaúna, através do seu distrito LC-12.

A Vila Olímpica foi escolhida para sediar o evento. A festividade reuniu as APAES (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Caratinga, Ipatinga, Timóteo e Manhuaçu, além de clubes de serviço de várias localidades circunvizinhas e convidados. A emoção tomou conta dos presentes com a entrada das delegações e a chegada da tocha, usada pelos alunos para ascender a chamada pira olímpica.

A assessora das Olimpíadas Especiais do Distrito LC-12, Karime Felipe, que também é membro do Lions Clube Caratinga Itaúna, destacou o propósito da iniciativa. “A competição tem a sua relevância, mas a inclusão dos deficientes intelectuais na sociedade é fundamental. Eles querem está em convívio social.”

Quem também esteve presente à cerimônia e acompanhou a realização dos jogos foi Giovani José Vieira, que preside o Lions Clube Caratinga Itaúna, anfitrião do evento juntamente com o UNEC. “Caratinga é pioneira nas Olimpíadas Especiais. Trata-se da inclusão de atletas especiais. O Lions internacional trabalha muito isso.”

As Olimpíadas são voltadas para a inclusão social. Através do esporte se promove a aceitação e a inserção de pessoas com necessidades especiais. A coordenadora regional do evento, Clotilde Maria Junqueira, também integrante do Lions Itaúna, pretende estendê-lo para outras partes do estado. “Em Minas já aconteceu em Belo Horizonte e agora em Caratinga. As cidades de Arcos e Ipatinga já fizeram a primeira capacitação. Vamos aumentar a divulgação e tentar levar o evento ao maior número de lugares possível.”

Uma das presenças mais esperadas do evento, a governadora do Distrito LC-12 do Lions, Lea Maria Burnier Ganimi Costa, mentora do projeto em Minas Gerais, não escondeu a satisfação com o sucesso da iniciativa. “O evento traz uma grande alegria e uma enorme esperança quanto à inclusão. Agradecemos muito a todos que participaram e apoiaram. A cidade se mobilizou e colaborou para fazer do evento um sucesso.”

JOGOS

Ao término da abertura oficial tiveram início os jogos propriamente ditos, que foram monitorados por alunos do curso de Educação Física do UNEC, sob a coordenação de José Antônio Martins Junior, responsável pela EFISC. “Os alunos do curso de capacitação e as turmas que trabalham com a disciplina ‘Educação Física Inclusiva’ estiveram na linha de frente, dando total suporte para que as Olimpíadas acontecessem. Ficamos honrados em poder contribuir com uma causa tão nobre,” afirma.

O programa recebeu o reconhecimento do COI, Comitê Olímpico Internacional, e é o único com treinamento e competições esportivas para portadores de necessidades especiais. Durante as atividades foram realizadas provas de corrida, arremesso de peso e salto em distância.

Aluno da APAE de Timóteo, Abier Matheus demonstrou alegria e empolgação com a oportunidade de poder participar. “Sempre falo para as pessoas que ficam ao meu redor para se esforçarem e pegarem firmes nos treinos, no esporte, por que isso só nos faz bem.”

O movimento nasceu no ano de 1960 nos Estados Unidos. No Brasil, teve início em 1990, no Distrito Federal. É a primeira vez que uma cidade do interior de Minas sedia o evento, que recebeu total apoio do Centro Universitário de Caratinga e foi motivo de satisfação para o UNEC. É o que garante o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão da instituição, Eugênio Maria Gomes. “A FUNEC tem sido parceira do Lions em vários eventos. Na literatura, no meio ambiente, no esporte, na educação. Mas se sente muito honrada em poder sediar as Olimpíadas Especiais. Estamos falando de integração, de movimento de aceitação, de convivência com as diferenças e disso participamos com muita alegria.”

O evento ainda contou com o apoio da prefeitura municipal de Caratinga e teve a presença do prefeito Wellington Moreira de Oliveira. “Hoje eu percebi uma coisa incrível, quando eu vi os participantes das Olimpíadas adentrarem no recinto. Tive a certeza de que não precisamos de muita coisa para ser feliz. Basta sermos humanos e nos inspirarmos na simplicidade,” concluiu.

Ao final, houve premiação com a entrega de medalhas aos participantes.