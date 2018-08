Isa Letícia Gonçalves Zavatário

Nos caminhos por onde andei,

Das pessoas que encontrei,

Tu foste uma daquelas

Que jamais esquecerei.

Mesmo que o ouro perca seu valor,

Mesmo que o sol deixe de brilhar,

Pela vida inteira

Eu irei te amar.

Se o meu nome fosse amar,

E meu sobrenome sofrer,

Meu apelido seria sonhar

Mas sonhar em te ter.

No céu escolhi uma estrela,

No jardim uma linda flor,

Mas aqui na terra te escolhi

Para ser meu grande Amor.

SER CRIANÇA

Isa Letícia Gonçalves Zavatário

Ser criança é ser feliz

Riscando o chão com o giz,

Pra brincar de amarelinha

E andar sem pisar na linha.

Ser criança é ter carinho,

Sempre livre dos perigos.

E nunca andar sozinha,

Mas junto com os amigos.

Brincadeira de criança

Vai de pique a pião.

Assim, todos se alegram

E tudo vira diversão.

Penso que precisamos

Nos reunir para brincar,

Porque as crianças hoje

Só pensam em celular.

Precisamos aproveitar

Muito bem essa idade,

Pois, o tempo vai passando

E tudo vira raridade.

ISA LETÍCIA GONÇALVES ZAVATÁRIO, filha do Prof. Walter Zavatário e Mônica Gonçalves da Silva Zavatário, de 9 anos de idade, cursando o 4º Ano Fundamental da Escola Professor Jairo Grossi, lançou o seu primeiro livro dia 30/11/2017, intitulado “A Menina Cientista”. Isa Letícia, nascida em Caratinga, gosta muito de animais e curtir a natureza. Estuda piano e inglês. Sua matéria favorita é Ciências, pois é onde estuda os seres vivos. Isa gosta muito de estudar, escrever poemas, contar histórias em fantoches, brincar e estar com os amigos e família. Quando crescer gostaria de ser Veterinária e Cientista. Tem muito interesse e acompanha as pesquisas e descobertas na área de Paleontologia. Se ela pudesse mudar o mundo acabaria com as doenças, o desmatamento e protegeria os animais em extinção.