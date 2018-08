Atletismo de Caratinga apresenta resultados

DA REDAÇÃO- O atletismo de Caratinga segue representado em diversas competições. Confira os resultados de alguns atletas.

Rafael Tobias participou do Campeonato Estadual Sub-16 e Adulto de Atletismo, que aconteceu no sábado (17), na pista de atletismo da Universidade Federal de Lavras.

Rafael foi o primeiro colocado na categoria adulto, completando a prova dos 10.000 metros, com tempo de 32 minutos e cinco segundos. Ao todo foram 25 voltas na pista.

A prova faz parte do calendário oficial da Federação Mineira de Atletismo (FMA) e Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

Já no último domingo (26), a 1ª Corrida Rústica Calazans, em comemoração aos 80 anos do Colégio Ibituruna, em Governador Valadares, contou com a participação dos atletas Glaucia Vidal, Simeia Sara, Gilson Gomes e Érica Luiza, do Esporte Clube Caratinga.

Glaucia Vidal e Simeia Sara subiram ao pódio juntas na segunda e terceira colocação, respectivamente. Gilson Gomes conquistou o quarto lugar e Érica Luiza o quinto lugar, ambos em suas categorias.

Todos os atletas contam com patrocínio do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.