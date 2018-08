Caminhão tomba e duas pessoas ficam feridas

SIMONÉSIA – Um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (27) no córrego Três Barras, zona rural de Simonésia. Um caminhão, que estava carregado com adubo, veio a capotar. O motorista Edson Teles da Silva, 39 anos, e o Ronaldo Pinheiro Gomes, 38, ficaram feridos. Ambos são moradores de Santa Bárbara do Leste.

Os bombeiros civis de Simonésia que prestaram atendimento às vítimas. Quando chegaram no local, encontraram Edson do lado de fora do veículo, mas reclamava de dores na região abdominal. Já o carona Ronaldo ainda estava dentro do caminhão. Ele foi resgatados pelos bombeiros civis e disse que sentia fortes dores na perna direita.

Ainda segundo informações repassadas pelos bombeiros, o motorista do veículo teria relado que uma pane mecânica teria provocado o acidente. O caminhão estava carregado de adubo.

As vítimas foram conduzidas para atendimento médico em Simonésia.