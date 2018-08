Doctum marca presença na FENASC/2018

CARATINGA – As Faculdades Doctum de Caratinga, pelo terceiro ano consecutivo, participou como expositora na FENASC – Feira de Negócios Agropecuários do Siccob Credcooper, uma parceria que apresenta grandes negócios e resultados positivos. O evento aconteceu nos dias 23 à 25 de agosto, entre 9h às 20h, no Ycambi Ranch.

O stand da Doctum na feira, foi de grande importância. Já que abriu oportunidade de apresentar os diversos cursos da Rede de Ensino Doctum, nas áreas de Graduação, Técnicos, Pós-Graduação, Tecnólogo, educação básica e infantil aos milhares de visitantes, expositores e cooperados, que passaram por ali.

A equipe da Doctum esteve presente, e a disposição para dar informações e receber os visitantes, distribuído e sorteado brindes e bolsas de estudo. A equipe do curso técnico em Enfermagem, também deu suporte na área da saúde, com aferição de pressão e orientações.

No sábado, último dia da Feira, muita gente aproveitou o dia de folga para visitar os stands e fechar bons negócios. Foram mais de 90 empresas interessadas em divulgar e vender produtos e serviços. Para a direção da Credcooper, o evento está cada vez mais grandioso, não somente em número de expositores, mas também de visitantes.