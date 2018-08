Palestra sobre restaurações cerâmicas no Casarão das Artes

Evento foi o pontapé inicial para reunião de reativação da Associação Brasileira de Odontologia Regional Caratinga, que acontecerá no dia 3 de setembro

CARATINGA- Na última terça-feira (21), o Casarão das Artes recebeu evento voltado para cirurgiões dentistas. O palestrante Walison Arthuso Vasconcellos, coordenador da disciplina de prótese fixa, do curso de Odontologia da Universidade Federal de Minas Geais (UFMG), abordou o tema ‘Restaurações Cerâmicas- Do preparo à Cimentação’. Walison é especialista em dentística, implante e prótese; mestre e doutor em Dentística e pós – doutor em Biomateriais.

O evento foi organizado pelo cirurgião dentista Nilton Ruste, sendo o pontapé inicial da reativação da Associação Brasileira de Odontologia Regional Caratinga, que acontecerá no dia 3 de setembro, às 19h, na Câmara Municipal de Caratinga. “Nossa ABO ficou desativada de 2010 até hoje, então estamos começando esse evento com o professor Walison, no próximo mês estaremos definitivamente reativando, com o lançamento de uma nova chapa, e eleição para ABO começar funcionar ativamente. Convidamos a todos os dentistas de Caratinga e região para esta reunião. O papel da ABO é de instrução, ela mexe com eventos, cursos, palestras, montagem de congressos. A função da ABO é basicamente esta, de instruir, informar e levar conhecimento ao colega”.

Além da palestra, a programação contou com sorteio de brindes. “O patrocínio é do Sicoob Saúde, mas o Novoa, que é o nosso representante comercial desde 1999, está dando um brinde para cada participante. Ele sempre esteve à nossa disposição O evento é foi sucesso de inscrições, planejamos para 40 pessoas e estamos com 60, infelizmente não teve como colocar mais pessoas”.

Para se inscrever, os profissionais precisaram contribuir com dois quilos de alimentos não perecíveis ou um agasalho infanto-juvenil. “Quando fiz os últimos eventos, sempre teve lado social, 2009 doando para o Asadom, depois fiz um voltado para o Asilo e hoje é para o Lar das Meninas”.

O palestrante Walison Vasconcellos frisou ao DIÁRIO, os tópicos que seriam abordados na apresentação. “Desde o preparo, até a cimentação e ajuste. Abordaremos sistemas cerâmicos convencionais, que são feitos há mais de 70 anos na odontologia, e sistemas modernos a base de cerâmica pura, como restauração em lentes de contato, facetas cerâmicas e coroas metal free”.

Sobre a reativação da ABO Regional, Walison afirma que Caratinga tem muita a ganhar com essa Associação. “Toda atividade que reúne a classe, visando qualificá-la é muito importante. A reativação da ABO vai melhorar a qualidade dos dentistas e serviços oferecidos a toda comunidade, que é o objetivo principal”.