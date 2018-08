O AMOR SUSTENTA O MUNDO”

*WALTER ZAVATÁRIO

Depois de explicar à Igreja de Corinto sobre o que o amor não é, o Apóstolo Paulo passa a falar sobre o que o amor faz: O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (I Coríntios 13:7). Podemos observar que antes de cada verbo aparecem os quatro “TUDO”, a fim de dar ênfase e mostrar, em rápida sucessão, as mais elevadas virtudes do amor.

Tudo sofre – a palavra “sofre” deriva-se de um termo grego que significa “telhado”. Um telhado cobre, protege, suporta todo o sofrimento e os problemas do dia a dia. Resguarda do ressentimento, como o navio resguarda da água, ou o telhado da chuva. Esse mesmo vocábulo é usado em I Pedro 4:8, onde se lê que “o amor cobre multidão de pecados”. O amor lança um véu sobre os sentimentos, os pecados, as fraquezas e os abusos. Paulo está falando aqui do sustento do amor na presença do mal. Sim, quando olhamos para a cruz, vemos o maior de todos os exemplos, de como o amor pode suportar e, também, cobrir tudo. Disse Goethe que “o amor concede, em um momento, o que o trabalho, dificilmente, pode conseguir em uma era”. O amor apaga aquilo que em outrem é desagradável. O amor não recua facilmente, mas aguenta firme. Tudo crê – o amor acredita no lado melhor das pessoas e não procura aumentar os seus defeitos, conforme muitos gostam de fazer. Por outro lado, não significa que o indivíduo deva acreditar, a ponto de ser enganado por qualquer charlatão. O amor “não pensa mal”, isto é, o amor é ávido de crer no melhor. É mesmo muito fácil pensar o pior, mas o amor retém a sua fé. Não implica que o amor seja enganado pelas simulações de qualquer velhaco, mas que o amor está sempre pronto e disposto a conceder o benefício da dúvida. O amor permanece como amigo, e ama, a despeito do que sabe a seu respeito; vê o potencial, encoraja-o a cumprir os seus ideais. Tudo espera – Não se trata aqui de um otimismo irracional, que deixa de levar em conta a realidade. Mas é a recusa de tomar o fracasso como ponto final. Daí vem a confiança na vitória final, pela graça misericordiosa de Deus. O amor tem esperança porque está arraigado em Deus e porque Jesus, a manifestação do amor de Deus, dá sentido à esperança. O amor não apenas faz aparecer um futuro, como que por mágica, mas ele sabe que tem um futuro e, então, espera confiante! E quando o amor é desapontado, ele continua tendo esperança: “Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado”. Tudo suporta – O verbo grego “hupomenein” é uma palavra de origem militar e denota uma fortaleza ativa, positiva, resistindo aos assédios do sofrimento ou das perseguições, no sentido de tolerá-los de suportar tudo pacientemente, mas com vigor. É como um soldado que em plena batalha não fraqueja, mas que continua a atirar sem parar, vigorosamente. Assim, o amor não se deixa vencer, mas faz a sua parte, varonilmente, sejam quais forem as dificuldades a serem enfrentadas. O amor é como uma madeira dura: nunca cede.

O notável escritor inglês, Shakespeare, assim viu o amor: “Ai de mim! Quem me dera que eu pudesse ler, que pudesse ouvir, por conto ou por história, pois o curso do verdadeiro amor nunca é suave”. “…limites de pedra não podem conter o amor, e o que o amor pode fazer, isso o amor ousa tentar”.

Portanto, segundo o Apóstolo Paulo, o amor permanece a despeito de tudo. Ele sobrevive à tristeza, à decepção, à crueldade e à indiferença. “As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo…” (Cantares 8:7). O amor continua avançando, mesmo em face de todos os inimigos que ameaçam anulá-lo. O amor jamais vacila. Nunca cessa. Ele levanta a cabeça e continua na mesma marcha. O amor nunca desiste, pois é o amor que sustenta o mundo”.

*WALTER ZAVATÁRIO é poeta, escritor, professor, tradutor, músico e fotógrafo. Bacharel em Ciências Administrativas pela SOBEU-Barra Mansa-RJ. Bacharel em Teologia pelo STPC, Vitória-ES. Licenciado em Letras-Inglês/Português pela FAFIC-Caratinga-MG. Pós-graduado em Língua Inglesa, Literatura Inglesa e Literatura Norte-americana pela OSEC-SP. Mestre em Educação e Linguagem pelo UNEC-Caratinga. Professor Titular de Literatura Inglesa, Norte-americana, Língua Inglesa e Língua Portuguesa no EAD, no Centro Universitário de Caratinga-UNEC. Membro fundador da Associação Científica e Cultural-Fossilis de Caratinga-MG e membro da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Membro da Academia de Letras de Taguatinga-ALT, Distrito Federal, ocupando a cadeira nº 28, patronada por Érico Veríssimo. Autor de cinco livros de poesias, um infanto-juvenil, Português do Núcleo de Ensino a Distância-UNEC, e coautor em 3 outras obras. E-mail: boechatzavatario_walter@hotmail.com;

Homepage: http://www.walterzavatario.xpg.com.br