O hábito de leitura

O hábito de ler sempre foi o grande desejo dos educadores aos alunos. Na infância, esse hábito se forma pelo prazer. Por isso os livros infantis são sempre atraentes, coloridos e prazerosos.

O primeiro contato da criança com o livro acontece em casa. É na família que ela conhece o livro. Por isso é bom que os pais coloquem livros nas mãos dos filhos de forma espontânea, como se fossem brinquedos para ler, colorir e manusear. Mesmo que a criança não saiba ler, poderá ouvir as histórias contadas ou lidas por um adulto. E aí ela verá que aquelas maravilhas de contos saem do livro. Depois, ela lerá e sentirá a magia dos contos numa viagem que a prenderá às páginas e às palavras. É bom lembrar que a leitura não deve ser forçada, mas ser posta de forma natural e leve como os brinquedos e diversões.

É bom que crianças e jovens gostem de ler, pois a leitura será sua estrada pela vida toda, quer nos estudos acadêmicos, quer no cotidiano que segue.

Os benefícios da leitura são grandes: aumenta a criatividade, ajuda no raciocínio, inspira a escrever, ensina a gramática de forma leve e doce. Sendo fonte de prazer e conhecimento, a leitura será amiga e companheira da criança. O conhecimento liberta, forma a consciência crítica do leitor e o faz feliz.

Os adultos também devem ler, por ser um ato de prazer. Segundo um estudo feito recentemente em Toronto, a leitura melhora o raciocínio, aumenta a longevidade, reduz o stress e ajuda na recuperação de problemas celebrais. A leitura acaba sendo remédio e alavanca para uma vida melhor.

E hoje em que internet já faz parte da vida de crianças e jovens, o que temos visto é a criançada e a moçada passando um tempo imenso de olho no celular. Esse hábito tem tirado da infância e da juventude momentos de relacionamento com as pessoas, deixando de lado as conversas, os encontros, as festas. Essa comunicação intensa é importante, pois o ato de se comunicar ajuda, mas quanto aos textos, são uma lástima. São mal escritos, não seguem a gramática e, muitas vezes, são incompletos.

Por tudo e por tanto, é preciso que o livro faça parte da vida de crianças e jovens, pois traz tudo correto numa viagem deliciosa.

Marilene Godinho